Нові економічні санкції Євросоюзу, які ввели через отруєння опозиціонера Олексія Навального, у Кремлі назвали недружнім кроком. У Путіна пообіцяли не залишити без відповіді ці санкції.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав європейські санкції нелогічними. Про це повідомляє ТАСС. Важливо ЄС ввів санкції через отруєння Навального Це свідомий недружній крок щодо Росії, Рада ЄС цим рішенням завдала шкоди відносинам з нашою країною,

– сказав Пєсков. Що ще казав спікер Путіна Пєсков заявив, що Кремль відповість на санкції відповідно до своїх інтересів.

При цьому в Росії вважають, що жодної логіки в санкціях за отруєння Навального немає .

. Пєсков назвав санкції обтяжувальними обставинами. Зверніть увагу. Навального отруїли російською бойовою отрутою "Новачок". Опозиціонер вважає, що в цьому винен особисто Путін. Проти кого ввели санкції у ЄС: глава ФСБ Олександр Бортніков ,

, перший заступник адміністрації Путіна Сергій Кирієнко ,

, начальник управління адміністрації Путіна Андрій Ярин ,

, представник президента Росії в Сибірському окрузі Сергій Меняйло ,

, два заступники міністра оборони Росії Павло Попов та Олексій Криворучко . Останні новини про отруєння Навального: Велика Британія також ввела санкції проти Росії через отруєння Навального.

Німецькі експерти припускають, що Навального могли отруїти двічі.