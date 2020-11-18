Путіну дозволили ввести миротворців у Нагірний Карабах: деталі
У Росії вирішили розглянути питання про використання збройних сил за межами федерації. Рада Федерації дала згоду президенту Росії ввести миротворців у Нагірний Карабах з 10 листопада. Вони прибудуть з необхідним озброєнням і спецтехнікою.
Таке рішення прийняли на засіданні палати парламенту сьогодні, 18 листопада. Про це мовиться у повідомленні Ради Федерації.
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Про те, що російські миротворці прибудуть у Нагірний Карабах оголосили ще в ніч на 10 листопада. Тоді ж у зону бойових дій і прибули перші російські військовослужбовці. Це відбулось за підсумками угоди про припинення вогню між Вірменією й Азербайджаном.
Там планують розмістити 16 спостережних постів з миротворцями з Росії.
Чи потрібен для цього дозвіл
Зазначимо, що для використання збройних сил за межами Росії президент зобов'язаний запитувати дозвіл Ради Федерації. Однак спочатку в Кремлі говорили, що президенту не потрібно додаткового дозволу на введення миротворців в Карабах, оскільки вже діє постанова Ради Федерації від вересня 2015 року.
Президент таки вирішив запросити згоду сенаторів на введення військових в Карабах, оскільки миротворча місія носить "довгостроковий характер", як там заявили.
Чи було таке раніше
- До цього, офіційно такий розгляд був ще у 2015 році. Тоді російські сенатори дали дозвіл президенту на використання військ в Сирії на підставі запиту влади арабської республіки.
- А 1 березня 2014 року сенатори дали дозвіл Володимиру Путіну на введення російських військ на територію України. Тоді це пояснювалося необхідністю безпечного проведення референдуму в Криму про приєднання до Росії.
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