У Росії вирішили розглянути питання про використання збройних сил за межами федерації. Рада Федерації дала згоду президенту Росії ввести миротворців у Нагірний Карабах з 10 листопада. Вони прибудуть з необхідним озброєнням і спецтехнікою.

Таке рішення прийняли на засіданні палати парламенту сьогодні, 18 листопада. Про це мовиться у повідомленні Ради Федерації.

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Про те, що російські миротворці прибудуть у Нагірний Карабах оголосили ще в ніч на 10 листопада. Тоді ж у зону бойових дій і прибули перші російські військовослужбовці. Це відбулось за підсумками угоди про припинення вогню між Вірменією й Азербайджаном.

Там планують розмістити 16 спостережних постів з миротворцями з Росії.

Чи потрібен для цього дозвіл

Зазначимо, що для використання збройних сил за межами Росії президент зобов'язаний запитувати дозвіл Ради Федерації. Однак спочатку в Кремлі говорили, що президенту не потрібно додаткового дозволу на введення миротворців в Карабах, оскільки вже діє постанова Ради Федерації від вересня 2015 року.

Президент таки вирішив запросити згоду сенаторів на введення військових в Карабах, оскільки миротворча місія носить "довгостроковий характер", як там заявили.

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