Журналісти підозрюють, що російський президент Володимир Путін останні кілька місяців проживає на власній дачі в Сочі, а не в підмосковній резиденції, як вважалося раніше.

Втім, таку інформацію ретельно приховують. Роблять це за допомогою 2 абсолютно ідентичних кабінетів в різних маєтках Путіна. Про це повідомляє видання "Проект", посилаючись на відкриті дані і чотири інформованих джерела.

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Виявляється, весь останній час ми не знали, де перебуває президент: в Підмосков'ї, де у нього головна резиденція, або на Чорному морі, де у Путіна теж є дача "Бочаров Струмок". Кремль придумав хитрість і тепер повідомляє про місцеперебування Путіна на свій розсуд. І все завдяки однаковим кабінетам в різних резиденціях президента,

– мовиться у повідомленні.

Журналісти прослідкували за пересуванням Путіна

3 листопада Путін вилетів до Санкт-Петербурга — там він дійсно був і публічно оглядав криголам "Віктор Черномирдін", зазначають у виданні. Втім, далі – плутанина.

За даними сервісу Flightradar24, літак спеціального льотного загону "Росія" з номером RSD 143, яким літає Путін, і супроводжуючий борт в той день вилетіли в Санкт-Петербург із Сочі.

Це дуже дивно, бо, якщо вірити офіційному сайту Кремля, всі попередні дні глава держави нібито працював у своїй підмосковній резиденції Ново-Огарьово. Теоретично можна було б подумати, що Путін вирішив зробити гак Москва – Сочі – Санкт-Петербург, але Flightradar24 такого не фіксував,

– наголошують журналісти-розслідувачі.



Дані про політ, зафіксовані на Flightradar24

Згідно з сайтом Кремля, з 21 жовтня до 2 листопада Путін працював тільки в Підмосков'ї. Наприклад, 29 жовтня його відвідував глава ВТБ Андрій Костін. Спочатку Путін прийняв банкіра у своєму кабінет, і вони удвох прямо звідти дистанційно взяли участь в інвестиційному форумі "Росія кличе!", а потім вже поговорили сам на сам.

Питання, зокрема, викликало те, чому Костін не міг спочатку взяти участь в роботі форуму в Москві, а потім швидко доїхати до підмосковної резиденції президента. Втім, опубліковані Кремлем фотографії і відео поставили крапки над і — Путін та глава держбанку просто перебували в кабінеті, дуже схожому на підмосковний.

Вже 2 листопада Путін з того ж кабінету спілкувався по відеозв'язку зі школярами. А на сайті Кремля знову стояла відмітка – Московська область, Ново-Огарьово.

Цікаво, що співробітники, які забезпечують роботу президента, того дня перебували в Сочі. Якраз звідти ж наступного дня і вилетів президентський літак до Петербурга.

Розгадка і чому місце, де перебуває Путін, приховують

Російські журналісти вважають, що розгадка дивних вильотів першого борту РФ та суперечливих повідомлень Кремля така: Путін перебуває на Чорноморському узбережжі як мінімум з кінця літа.

Повідомляти про це він нібито не хоче, оскільки, за логікою Кремля, народ має думати, що під час епідемії коронавірусу президент перебуває якомога ближче до столиці. Про це журналістам розповіли два співрозмовники, знайомих з графіком глави держави, а також топменеджер держкомпанії.



Журналісти припускають, що Путіну побудували в Сочі такий же кабінет, що й в Підмосков'ї

За словами поінформованих джерел, Путіну побудували на Чорноморському узбережжі копію його кабінету в Ново-Огарьово. Це дозволяє фальсифікувати перебування президента.