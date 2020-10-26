Дехто з українців намагається пробратися до Росії в обхід офіційних пунктів пропуску. Зазвичай такі нелегали не мають із собою відповідних документів. Але деколи такі порушники дивують навіть прикордонників.

Одного з таких порушників державного кордону затримали в районі населеного пункту Гранів, що неподалік кордону з Росією та пункту пропуску "Гоптівка". Зовнішній вид чоловіка здивував прикордонників – в жовтні він був у літніх шльопанцях. Зате – напідпитку.

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Затриманим виявився житель міста Покровськ, що у Донецькій області.

"Чоловік пояснив, що в такий спосіб він хотів скоротити дорогу до сусідньої країни. Документів, окрім внутрішнього паспорта громадянина України, у нього не було", – заявили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо. З 1 березня 2020 року громадяни України мають право потрапити на територію Російської Федерації тільки за закордонними паспортами, і тільки у встановлених пунктах пропуску.

За спробу незаконного перетину кордону на порушника складено відповідні адміністративні матеріали, рішення за якими буде приймати суд.