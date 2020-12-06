У Москві п'яний поліцейський вистрілив з травматичного пістолета у 13-річну дівчинку. Очевидці кажуть, ніби перед тим чоловік чіплявся до школярки.

Що відомо про інцидент

Поліцейський був не при виконанні та одягнений у цивільний одяг, повідомляє Интерфакс.

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На відео, оприлюдненому в мережі, видно, як чоловік, хитаючись, кілька разів вистрелив у повітря. Потім поліцейський підійшов до дівчини, яка сиділа на лавці та вистрелив їй у ногу. Дитина почала кричати, однак так званий правоохоронець просто пішов.

За інформацією видання Life поліцейський чіплявся до дівчини, а та не відповіла взаємністю.

Сусіди батьків дівчинки розповіли, що чули на дворі звук, схожий на петарду. Проте згодом почули крики дитини. Наразі дівчинка проходить обстеження у лікарні.

Що загрожує поліцейському

У МВС Росії перевіряють обставини інциденту. Як запевнили у слідчому комітеті, вже завели кримінальну справу, а поліцейського затримали. Крім того, його обіцяють звільнити.