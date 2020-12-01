На Полтавщині 30 листопада правоохоронці зупинили нетверезого водія, який їхав з порушенням правил дорожнього руху. Чоловік спробував уникнути відповідальності і запропонував свиню як хабар поліцейським.

Рівень алкоголю в крові 35-річного водія майже в 10 разів перевищив допустиму норму. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука.

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Правоохоронці 1 грудня близько 21:00 зупинили Volkswagen Passat на автодорозі Полтава-Олександрія, адже чоловік за кермом їхав з порушеннями правил дорожнього руху. Зокрема, керманич авто не ввімкнув покажчик повороту відповідного напрямку.

Інспектори зупинили автомобіль і встановили, що чоловік їхав у стані алкогольного сп'яніння.

"Алкотестер Драгер показав результат — 2,06 ‰, що майже у 10 разів перевищує допустиму норму", – повідомили в поліції.

Водій пропонував патрульним хабаря свинею

Згодом вже під час складання адміністративних матеріалів 35-річний чоловік намагався відкупитися від поліцейських. Він пропонував патрульним неправомірну вигоду у вигляді свині.

Неодноразові попередження поліцейських про кримінальну відповідальність за такі пропозиції чоловіка не зупиняли і він продовжував наполягати на своєму,

– зауважили в поліції.

Правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка мала зафіксувати факт спроби хабаря.

Крім цього, на водія складено адміністративні матеріали: