Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні звання 5-ти військовим підрозділам. Мовиться про підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Про відповідні укази глави держави повідомили на сайті Офісу Президента.

До теми Як відзначають День захисника в Україні: найголовніші події – фото, відео

Як перейменували підрозділи:

3-я бригада оперативного призначення Національної гвардії України отримала почесне найменування "імені полковника Петра Болбочана".

40-й полк НГУ відтепер носитиме ім'я полковника Данила Нечая.

16-ий полк охорони громадського порядку НГУ отримав почесне найменування "ім'я генерал-майора Олександра Радієвського".

9-ий прикордонний загін ДПСУ – відтепер "імені Січових Стрільців".

43-й окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ присвоїли ім'я гетьмана Тараса Трясила.

В Україні відзначають День захисника

Зазначимо, що 14 жовтня в Україні відзначають День захисника. З нагоди свята президент Володимир Зеленський приїхав у зону проведення Операції Об'єднаних сил. У Центрі морських операцій глава держави поспілкувався з війcьковими. Зеленський привітав їх та вручив подарунки.

Детально про події в День захисника України можна прочитати тут.