П'ять військових підрозділів отримали почесні найменування: указ президента
Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні звання 5-ти військовим підрозділам. Мовиться про підрозділи ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.
Про відповідні укази глави держави повідомили на сайті Офісу Президента.
До теми Як відзначають День захисника в Україні: найголовніші події – фото, відео
Як перейменували підрозділи:
- 3-я бригада оперативного призначення Національної гвардії України отримала почесне найменування "імені полковника Петра Болбочана".
- 40-й полк НГУ відтепер носитиме ім'я полковника Данила Нечая.
- 16-ий полк охорони громадського порядку НГУ отримав почесне найменування "ім'я генерал-майора Олександра Радієвського".
- 9-ий прикордонний загін ДПСУ – відтепер "імені Січових Стрільців".
- 43-й окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ присвоїли ім'я гетьмана Тараса Трясила.
В Україні відзначають День захисника
Зазначимо, що 14 жовтня в Україні відзначають День захисника. З нагоди свята президент Володимир Зеленський приїхав у зону проведення Операції Об'єднаних сил. У Центрі морських операцій глава держави поспілкувався з війcьковими. Зеленський привітав їх та вручив подарунки.
Детально про події в День захисника України можна прочитати тут.