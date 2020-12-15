Речник російського президента Путіна Дмитро Пєсков скасував традиційні телефонні брифінги з журналістами 15 і 16 грудня. Їх зазвичай проводять щодня. Такі дії Пєскова пов’язують з появою даних розслідування щодо отруєння Олексія Навального.

Звісно, у Кремля є своє пояснення щодо скасованих брифінгів. Там кажуть, що ситуація пов’язана з підготовкою до щорічної великої пресконференції Володимира Путіна. Про це пише Meduza.

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Водночас журналісти зазначають, що під час брифінгу речника Кремля очікувалось, що у Пєскова запитуватимуть про отруєння Навального працівниками ФСБ.

Річ у тім, що Bellingcat, The Insider та CNN за участю Der Spiegel опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що Олексія Навального отруїла "Новачком" спеціальна група співробітників ФСБ. Її учасники нібито стежили за ним протягом декількох років.

Інформацію, оприлюднену журналістами в резонансному розслідуванні, вже підтвердили у німецьких спецслужбах.

Ймовірно, президенту Путіну не уникнути запитань стосовно цієї ситуації під час своєї великої пресконференції. До слова, вона розпочнеться 17 грудня об 11:00 за Києвом.

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Розслідувачі стверджують, що Навального у серпні отруїла "Новачком" спецгрупа з 8 оперативників ФСБ із секретного підрозділу. Вони могли діяти під прикриттям Інституту криміналістики Федеральної служби безпеки.

Ці люди стежили і таємно літали по містах вслід за політиком, починаючи з 2017 року. Саме того року, як підмічають журналісти, Навальний оголосив про намір балотуватися у президенти.

Журналісти вже назвали імена та псевдо ймовірних отруйників.

Окрім того, розслідувачі підозрюють, що до цього Навального намагалися отруїти у липні. Втім, тоді постраждала його дружина Юлія.

Навальний вже прокоментував результати розслідування і назвав своє отруєння чітко спланованою операцією Путіна.

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