Не можна залишати без уваги, – Пєсков про страйк у Білорусі
У Кремлі наголосили, що не можуть не спостерігати за перебігом страйків у Білорусі. Для Росії є дуже важливою ритмічна та надійна робота білоруських підприємств.
Економіки Білорусі та Росії – надзвичайно взаємопов'язані. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомив російський Інтерфакс.
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Безумовно, це те, що, напевно, не можна залишати без уваги. Звичайно, ми спостерігаємо за цим (за страйком у Білорусі – 24 канал),
– заявив Пєсков.
Пєсков часто заявляв, що для президента Росії Володимира Путіна пріоритетом нібито є дружба між братськими народами – російським та білоруським. На думку прессекретаря Путіна, жодна інша країна наразі не зможе піднятися на рівень союзницьких стосунків Москви і Мінська.
Що відомо про страйк у Білорусі
- 25 жовтня у Білорусі закінчився термін ультиматуму, який лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська на тлі протестів у країні поставила чинному самопроголошеному президентові Олександру Лукашенку. Головною умовою ультиматуму була відставка Лукашенка та звільнення політичних бранців.
- З 26 жовтня у країні розпочався національний страйк.
До страйку вже долучилися:
- Мінський завод колісних тягачів;
- Мінський тракторний завод;
- Мінський електротехнічний завод;
- Білоруський державний університет.