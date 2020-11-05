Рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу: що вони передбачають
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Народні депутати більшістю голосів схвалили у першому читанні за основу законопроєкт №4100 про зміни до Бюджетного кодексу. Вони системно пов’язані із проєктом Держбюджету.
Так, за законопроєкт №4100 висловились 253 парламентарів, проти – 17, утримались 62 нардепів, а не голосували 28. Про це пише 24 канал.
Раніше Рада відправила на доопрацювання зміни до Бюджетного кодексу
Річ у тім, що бюджетний процес не складається із схвалення виключно закону про Держбюджет. Разом з ним зазвичай приймаються системно із ним пов’язані зміни до Бюджетного кодексу.
Що передбачають зміни:
- Врегулювання питання формування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин на новій територіальній основі.
- Запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі.
- Надання урядові права на здійснення правочинів з державними деривативами коштом здійснення державних запозичень понад визначені обсяги.
- Врегулювання залучення на поворотній основі коштів Єдиного казначейського рахунку для покриття касових розривів загального фонду державного бюджету з дотриманням граничного обсягу дефіциту держбюджету.
- Спрямування у 2021 році коштів на оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів залізничним транспортом та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень.
На думку бюджетного комітету Ради, законопроєкт № 4100 потребує суттєвого доопрацювання. Втім, його все ж пропонували схвалити за основу та доопрацювати до другого читання.
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