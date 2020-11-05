Народні депутати більшістю голосів схвалили у першому читанні за основу законопроєкт №4100 про зміни до Бюджетного кодексу. Вони системно пов’язані із проєктом Держбюджету.

Так, за законопроєкт №4100 висловились 253 парламентарів, проти – 17, утримались 62 нардепів, а не голосували 28. Про це пише 24 канал.

Раніше Рада відправила на доопрацювання зміни до Бюджетного кодексу

Річ у тім, що бюджетний процес не складається із схвалення виключно закону про Держбюджет. Разом з ним зазвичай приймаються системно із ним пов’язані зміни до Бюджетного кодексу.

Що передбачають зміни:

Врегулювання питання формування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин на новій територіальній основі.

Запровадження механізму надання державних гарантій на портфельній основі.

Надання урядові права на здійснення правочинів з державними деривативами коштом здійснення державних запозичень понад визначені обсяги.

Врегулювання залучення на поворотній основі коштів Єдиного казначейського рахунку для покриття касових розривів загального фонду державного бюджету з дотриманням граничного обсягу дефіциту держбюджету.

Спрямування у 2021 році коштів на оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів залізничним транспортом та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень.

На думку бюджетного комітету Ради, законопроєкт № 4100 потребує суттєвого доопрацювання. Втім, його все ж пропонували схвалити за основу та доопрацювати до другого читання.



Бюджет на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу

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