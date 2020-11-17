Народні депутати внесли зміни до календарного плану роботи Ради і перенесли заплановані засідання, заплановані на період з 18 по 20 листопада. У ці дні парламентарі зможуть працювати лише у комітетах, комісіях, фракціях і групах, а також – в онлайн-режимі.

За відповідне рішення проголосували 282 народних обранців. Про це повідомляє 24 канал. Дивіться також Карантин вихідного дня: Шмигаль звітує у Раді – онлайн-трансляція Питання на розгляд депутатів винесла віцеспікерка Ради, що наразі виконує обов’язки голови парламенту, Олена Кондратюк. Через стрімке поширення коронавірусної хвороби, зокрема, серед народних депутатів та працівників апарату Верховної Ради, пропонується внести зміни до календарного плану проведення 4 сесії Верховної Ради,

– зауважила вона перед голосуванням. Відтак, за підсумками голосування період з 18 по 20 листопада нардепи відвели для своєї роботи у комітетах, комісіях, фракціях і групах. Кондратюк уточнила, що йдеться про онлайн-режим роботи. В разі негайної необхідності Рада може зібратися позачергово. Що відомо про коронавірус в Раді: коротко Станом на 16 листопада на коронавірус хворіють 27 народних депутатів та 24 співробітники апарату Ради.

Всього у парламенті коронавірусом перехворіли майже сотня депутатів.

Нещодавно коронавірус діагностували у спікера Ради Дмитра Разумкова. Наразі його обов’язки тимчасово виконує віцеспікерка Олена Кондратюк.

Також позитивний результат тесту на коронавірус отримав перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.