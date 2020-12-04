Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкт про соціальну підтримку платників податків на період карантину. Зокрема, борги підприємців у розмірі до 3 060 гривень анулювали.

Деталі голосування за документ Законопроєкт №4430 підтримали 302 народних депутати. Відповідне рішення ухвалили на засіданні парламенту 4 грудня, повідомляє 24 канал. Важливо Кабмін відновив виплати на дітей ФОПів Водночас не голосували 33 парламентарі. Натомість таких, хто виступив проти або утримався, не було. Загалом участь у голосуванні взяли 335 нардепів. Зауважимо, відповідний законопроєкт до Верховної Ради подав президент Володимир Зеленський. Що передбачає законопроєкт: До 29 грудня 2021 року відтермінувати податковий борг підприємців, який не перевищує 6 800 гривень.

Списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати підприємцями податкового боргу за основним платежем впродовж 6 місяців з дня набрання чинності закону.

Анулювати податковий борг, який становить до 3 060 гривень.

Не оподатковувати податком на доходи фізичних осіб та податком на прибуток підприємств компенсацію отриману згідно з законом про підтримку підприємців під час карантину.

Звільнити платників єдиного податку першої групи від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року.

Звільнити від сплати єдиного внеску платників податку першої групи в частині сум, що підлягають сплаті за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року.