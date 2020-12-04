Рада анулювала податкові борги підприємців на період карантину
Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкт про соціальну підтримку платників податків на період карантину. Зокрема, борги підприємців у розмірі до 3 060 гривень анулювали.
Деталі голосування за документ
Законопроєкт №4430 підтримали 302 народних депутати. Відповідне рішення ухвалили на засіданні парламенту 4 грудня, повідомляє 24 канал.
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Водночас не голосували 33 парламентарі. Натомість таких, хто виступив проти або утримався, не було. Загалом участь у голосуванні взяли 335 нардепів.
Зауважимо, відповідний законопроєкт до Верховної Ради подав президент Володимир Зеленський.
Що передбачає законопроєкт:
- До 29 грудня 2021 року відтермінувати податковий борг підприємців, який не перевищує 6 800 гривень.
- Списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати підприємцями податкового боргу за основним платежем впродовж 6 місяців з дня набрання чинності закону.
- Анулювати податковий борг, який становить до 3 060 гривень.
- Не оподатковувати податком на доходи фізичних осіб та податком на прибуток підприємств компенсацію отриману згідно з законом про підтримку підприємців під час карантину.
- Звільнити платників єдиного податку першої групи від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень – травень 2021 року.
- Звільнити від сплати єдиного внеску платників податку першої групи в частині сум, що підлягають сплаті за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2021 року.
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