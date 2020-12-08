Рада асоціації Україна – ЄС відбудеться 11 лютого 2021 року
Чергове засідання Ради асоціації Україна – ЄС відбудеться в Брюсселі 11 лютого 2021 року. Як заявив прем'єр Денис Шмигаль, українська сторона очікує від засідання Ради асоціації узгодження спільних кроків, які спрямовані на реалізацію домовленостей саміту Україна – ЄС.
Деякі з цих домовленостей є досить амбітними й комплексними. Про це прем'єр Денис Шмигаль повідомив у фейсбуці.
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Також Шмигаль 8 грудня відвідав онлайн-зустріч з віцепрезидентом Європейської Комісії Жозепом Боррелем та комісаром Європейського Союзу з питань сусідства Олівером Варгом. Під час зустрічі прем'єр запропонував розглянути можливість налагодження діалогу між українськими та європейськими компаніями та асоціаціями з метою прискорення взаємної інтеграції в ланцюжка виробництва і поставки продукції.
Ми продовжуємо проводити системні реформи й глибокі перетворення. Європейська інтеграція є основою програми дій уряду, а виконання Угоди про асоціацію – є нашою дорожньою картою реформ,
– зазначив Шмигаль.
Прем'єр висловив надію, що під час сьомого засідання Ради асоціації обговорять пріоритетні напрямки взаємодії й сфери спільного інтересу для виконання Угоди про асоціацію та досягнення його цілей.
Про що ще говорили на засіданні:
- продовження роботи на основі спільної заяви Саміту Україна – ЄС;
- початок процесу оновлення Угоди про асоціацію;
- обговорення "промислового безвізу";
- укладання Угоди про спільний авіапростір;
- зміцнення економічної інтеграції;
- вирішення конституційної кризи в Україні;
- реалізація можливостей України щодо Європейського зеленого курсу.
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