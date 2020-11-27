Верховна Рада готова розглянути Держбюджет-2021 в установлені терміни. Парламентарі працюють у звичному режимі, однак станом на 27 листопада 27 нардепів наразі перебувають на лікуванні.

Особливо тривожною є ситуація із захворюваністю серед апарату Ради. Станом на 27 листопада хворіє 51 працівник. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Олена Кондратюк.

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Верховна Рада готова розглянути проєкт Держбюджету-2021 в установлені терміни з урахуванням пропозицій і зауважень народних депутатів,

– наголосила Кондратюк.

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