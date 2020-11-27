Рада готова розглянути Держбюджет-2021 в установлені терміни, – Кондратюк
Верховна Рада готова розглянути Держбюджет-2021 в установлені терміни. Парламентарі працюють у звичному режимі, однак станом на 27 листопада 27 нардепів наразі перебувають на лікуванні.
Особливо тривожною є ситуація із захворюваністю серед апарату Ради. Станом на 27 листопада хворіє 51 працівник. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила Олена Кондратюк.
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Верховна Рада готова розглянути проєкт Держбюджету-2021 в установлені терміни з урахуванням пропозицій і зауважень народних депутатів,
– наголосила Кондратюк.
Що ще сказала Кондратюк
- Президент вніс свій законопроєкт, у якому пропонує поновити відповідальність за неправдиве декларування і неподання декларації.
- Окрім того, Кабмін зареєстрував законопроєкт про призначення та звільнення очільника НАБУ.
- Парламентарі також отримали низку законопроєктів для підтримки українців від наслідків пандемії COVID-19.
- Ці законопроєкти вже передали на опрацювання у профільні Комітети.
- Також робоча група парламенту вже напрацювала своє бачення як повернутись електронне декларування 2020 та відповідальність за недостовірне декларування.
- У суботу, 28 листопада, у Раді відбудеться спеціальна нарада. На ній будуть присутні керівники парламенту, представники Офісу Президента та Кабміну.
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