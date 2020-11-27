Рада готує 3 законопроєкти для виходу із конституційної кризи
Робоча група Верховної Ради розробляє 3 законопроєкти для врегулювання конституційної кризи в Україні. До 1 грудня група вже має представники результат свого напрацювання.
Група працювала за 3 напрямками, по кожному з них створили окремий законопроєкт. Про це заявив керівник робочої групи, главу комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирського, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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Робоча група повинна представити конкретний результат до 1 грудня, тобто до вівторка. Думаю, у вівторок або в понеділок після погоджувальної ради зможемо проінформувати про більш кінцевих результатах діяльності робочої групи,
– сказав Монастирський.
Чим займалася робоча група:
- проєктом про відновлення відповідальності за недостовірне декларування або недекларування;
- відновлення повноважень Національного агентства щодо запобігання корупції з контролю і перевірки декларацій;
- удосконалення процедури діяльності Конституційного Суду.
Криза КСУ: що відомо
- 27 жовтня Конституційний Суд визнав статтю про кримінальну відповідальність чиновників за недостовірне е-декларування неконституційною.
- Таким рішенням суд фактично дозволив чиновникам брехати про свої статки.
- Завдяки КСУ низка посадовців вже змогли уникнути відповідальності за неправдиве декларування.
- Президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт про "перезавантаження" КСУ.
- Таке рішення глави держави розкололо партію "Слуга народу" на тих, хто підтримує законопроєкт Зеленського і тих, хто проти нього.
- Згодом президент зареєстрував ще один проєкт – про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях.
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