Робоча група Верховної Ради розробляє 3 законопроєкти для врегулювання конституційної кризи в Україні. До 1 грудня група вже має представники результат свого напрацювання.

Група працювала за 3 напрямками, по кожному з них створили окремий законопроєкт. Про це заявив керівник робочої групи, главу комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирського, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Робоча група повинна представити конкретний результат до 1 грудня, тобто до вівторка. Думаю, у вівторок або в понеділок після погоджувальної ради зможемо проінформувати про більш кінцевих результатах діяльності робочої групи,

– сказав Монастирський.

Чим займалася робоча група:

проєктом про відновлення відповідальності за недостовірне декларування або недекларування;

відновлення повноважень Національного агентства щодо запобігання корупції з контролю і перевірки декларацій;

удосконалення процедури діяльності Конституційного Суду.

Зверніть увагу! Робочу групу для врегулювання конституційної кризи створили 18 листопада. До неї увійшли представники всіх фракцій та груп, аби виробити узгоджену політичну позицію.

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