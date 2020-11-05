Рада хоче призначити ще 2 суддів у КСУ: юристка назвала серйозні ризики такого рішення
Верховна Рада хоче призначити ще 2 суддів у Конституційний Суд. Це може трапитись завтра, 6 листопада, на засіданні парламенту. Таке рішення може спричинити ще більше проблем для України та боротьби з КСУ.
Кандидати на посади вже отримали свої запрошення на засідання. Про це на фейсбук-сторінці повідомив один з них – Руслан Сидорович.
Цікаво Шмигаль: Ситуація з КСУ не вплине на співпрацю з МВФ
Є 6 кандидатів на посади суддів:
- Ольга Боднар-Петровська;
- Наталя Денисенко;
- Віктор Кичун;
- Юрій Павленко;
- Руслан Сидорович;
- Микола Сірий.
Чим небезпечні призначення
Юристка Центру протидії корупції Олена Щербан в ефірі 24 каналу пояснила, призначати суддів – неприпустимо, зважаючи на скандал довкола відомства.
Це абсурдна історія, адже вона навпаки означає легітимізацію чинного складу КСУ. Це обхід обіцяних президентом прозорих конкурсів,
– сказала Щербан.
За її словами, призначення позбавлять змісту вже ті законопроєкти, які є. Йдеться про законопроєкти Володимира Зеленського та Дмитра Разумкова.
"Якраз 2 відкриті вакансії є від Верховної Ради, саме їх завтра нібито хочуть розглядати. Сьогодні депутати озвучували про такі плани. Тут серйозна небезпека. Додавши нових суддів, ми створимо їм можливість більшого кворуму", – запевнила юристка.
Юристка пояснила, чому призначати суддів у КСУ не можна: дивіться відео
Скандал довкола Конституційного Суду: коротко
- 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України ліквідував положення про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування та скасував саме електронне декларування. Це спричинило гучний скандал у суспільстві.
- Річ у тім, що е-декларування – одна з умов співпраці з міжнародними партнерами. Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що рішення суду може значно погіршити відносини. Він назвав рішення суду "спрямованим проти України".
- Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про розпуск усіх суддів. Голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт, в якому йдеться про відновлення прав НАЗК, яку скасував Конституційний Суд.
- У ЄС заявили, що антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу Україні.
Поділитися новиною