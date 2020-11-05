Верховна Рада хоче призначити ще 2 суддів у Конституційний Суд. Це може трапитись завтра, 6 листопада, на засіданні парламенту. Таке рішення може спричинити ще більше проблем для України та боротьби з КСУ.

Кандидати на посади вже отримали свої запрошення на засідання. Про це на фейсбук-сторінці повідомив один з них – Руслан Сидорович.

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Є 6 кандидатів на посади суддів:

Ольга Боднар-Петровська;

Наталя Денисенко;

Віктор Кичун;

Юрій Павленко;

Руслан Сидорович;

Микола Сірий.

Чим небезпечні призначення

Юристка Центру протидії корупції Олена Щербан в ефірі 24 каналу пояснила, призначати суддів – неприпустимо, зважаючи на скандал довкола відомства.

Це абсурдна історія, адже вона навпаки означає легітимізацію чинного складу КСУ. Це обхід обіцяних президентом прозорих конкурсів,

– сказала Щербан.

За її словами, призначення позбавлять змісту вже ті законопроєкти, які є. Йдеться про законопроєкти Володимира Зеленського та Дмитра Разумкова.

"Якраз 2 відкриті вакансії є від Верховної Ради, саме їх завтра нібито хочуть розглядати. Сьогодні депутати озвучували про такі плани. Тут серйозна небезпека. Додавши нових суддів, ми створимо їм можливість більшого кворуму", – запевнила юристка.

Юристка пояснила, чому призначати суддів у КСУ не можна: дивіться відео

Скандал довкола Конституційного Суду: коротко

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України ліквідував положення про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування та скасував саме електронне декларування. Це спричинило гучний скандал у суспільстві.

Річ у тім, що е-декларування – одна з умов співпраці з міжнародними партнерами. Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що рішення суду може значно погіршити відносини. Він назвав рішення суду "спрямованим проти України ".

". Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про розпуск усіх суддів. Голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт, в якому йдеться про в ідновлення прав НАЗК, яку скасував Конституційний Суд.

У ЄС заявили, що антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу Україні.



Е-декларування скасували в Україні / Інфографіка 24 каналу