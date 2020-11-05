Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, який вносить зміни до статті 471 закону "Про зайнятість населення". Він пропонує надати фінансову допомогу на часткове безробіття не лише під час карантину через коронавірус, але й під час інших "особливо небезпечних інфекційних захворювань".

За відповідний проєкт закону проголосували 292 народних обранців. Про це повідомляє 24 канал. Дивіться також В Україні виплачуватимуть допомогу безробітним на організацію бізнесу Законопроєкт надає право Кабінету Міністрів визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, її розмір, терміни надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги. Водночас цю допомогу отримають лише застраховані роботодавці або фізичні особи – підприємці (ФОП). Роботодавці можуть звернутися за наданням допомоги упродовж 90 днів. Зверніть увагу! Карантин в Україні діє із 12 березня. Через поширення COVID-19 забороняли масові заходи, зачиняли торгові центри, магазини (крім продуктових і аптек), ресторани, кафе, спортивні зали, салони краси, а також обмежували роботу транспорту; закривали кордони для в’їзду іноземців.



З 11 травня в Україні розпочалося пом'якшення обмежень та ввели адаптивний карантин, який триває досі.

Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу Яка ситуація з безробіттям на тлі коронакризи: Карантин в Україні призвів до збільшення рівня безробіття.

Через введення обмежувальних заходів, офіційно без роботи залишились майже пів мільйона осіб.

Станом на 1 листопада на обліку в центрах зайнятості перебувають 396,5 тисячі безробітних, з них отримують допомогу по безробіттю 337 тисяч.

Середній розмір допомоги по безробіттю в жовтні становив 3,7 тисячі гривень.