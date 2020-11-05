Рада хоче розширити допомогу безробітним у період карантину
Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, який вносить зміни до статті 471 закону "Про зайнятість населення". Він пропонує надати фінансову допомогу на часткове безробіття не лише під час карантину через коронавірус, але й під час інших "особливо небезпечних інфекційних захворювань".
За відповідний проєкт закону проголосували 292 народних обранців. Про це повідомляє 24 канал.
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Законопроєкт надає право Кабінету Міністрів визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, її розмір, терміни надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.
Водночас цю допомогу отримають лише застраховані роботодавці або фізичні особи – підприємці (ФОП). Роботодавці можуть звернутися за наданням допомоги упродовж 90 днів.
Адаптивний карантин: нові обмеження / Інфографіка 24 каналу
Яка ситуація з безробіттям на тлі коронакризи:
- Карантин в Україні призвів до збільшення рівня безробіття.
- Через введення обмежувальних заходів, офіційно без роботи залишились майже пів мільйона осіб.
- Станом на 1 листопада на обліку в центрах зайнятості перебувають 396,5 тисячі безробітних, з них отримують допомогу по безробіттю 337 тисяч.
- Середній розмір допомоги по безробіттю в жовтні становив 3,7 тисячі гривень.
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