У Верховній Раді не вистачило голосів, аби підтримали проєкт постанови № 4381 щодо рекомендації уряду скасувати карантин вихідного дня.

Як відбувалося голосування

Відповідний документ винесли на голосування 17 листопада. Мовиться про проєкт постанови про рішення Кабміну щодо посилення протиепідемічних заходів від 11 листопада. Про це повідомляє 24 канал.

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У цілому за проєкт постанови проголосували 149 народних обранців. А це не достатньо для його ухвалення. Необхідний мінімум – 226 голосів.

Крім того, проти висловилися 9 парламентарів. Не голосували 55 осіб і утримався 141 нардеп. Участь у голосуванні взяли 354 народних обранці.



Деталі голосування щодо рекомендацій Кабміну скасувати карантин вихідного дня / Скриншот

Як голосували фракції та парламентські групи

"Слуга народу" – 34 (підтримали)

ОПЗЖ – 20

ЄС – 20

"Батьківщина" – 19

"За майбутнє" – 19

"Голос" – 19

"Довіра" – 17

Позафракційні 6

Найбільше негативно на постанову відреагували у "Слузі народу". Тут проти висловилися 9 парламентрів і утрималися 139 осіб.



Докладніше про те, як голосували параментські фракції та групи / Cкриншот

Під час обговорення документу нардепи наголошували, що карантин вихідного дня – абсолютно нерозумне та необдумане рішення з боку Кабміну. І через такий крок серйозно постраждав середній і малий бізнес. А це удар по економіці України. Тому Рада хотіла б рекомендувати уряду переглянути запроваджені заходи.

Що цьому передувало

Постанову про рекомендацію скасувати карантин вихідного дня уряду зареєстрували у Раді напередодні, 16 листопада. Відбулося це під керівництвом заступниці голови парламенту Олени Кондратюк, яка тимчасово виконує обов’язки спікера, та під керівництвом усіх фракцій і груп.

За словами Кондратюк, уряд вдався до неоднозначних рішень, які поставили багатьох громадян у безвихідне становище. Водночас вона закликала місцеві органи влади та самоврядування відповідально ставитися до запровадження карантинних заходів, адже "сама конфронтація центру та регіонів є абсолютно руйнівною для держави".

До теми Карантин вихідного дня – повна дурня, – віцеспікерка Ради Кондратюк

Деталі постанови №4381

Верховна Рада рекомендує Кабінету міністрів протягом трьох днів переглянути своє рішення про запровадження карантину вихідного дня. У пояснювальній записці мовиться, що такі заходи слід ухвалити у зв'язку з негативними тенденціями в економічній сфері.

Нардепи просять уряд дозволити:

приймати відвідувачів у закладах громадського харчування;

приймати відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

приймати відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

приймати відвідувачів закладам торговельного й побутового обслуговування населення;

діяльність закладів культури й проведення культурних масових заходів;

приймати відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Ініціатори законопроєкту

Ярослав Железняк ("Голос"),

Юрій Бойко (ОПЗЖ),

Ірина Геращенко ("Європейська Солідарність"),

Олена Кондратюк ("Батьківщина"),

Олександр Корнієнко та Давид Арахамія (обидва – "Слуга народу").

Зауважимо, проєкти постанови Верховна Рада України схвалює всього за одне читання. Втім, судячи з тексту вищезазначеного документу, він є виключно рекомендаційний, а не обов'язковим до виконання.

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Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати

Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.

Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.

Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.

Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України.



Обмеження карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу