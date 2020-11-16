Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що урядовці 17 листопада збираються відзвітувати у Раді про ситуацію з коронавірусом та пояснити, чому карантин вихідного дня, введений ними раніше, має перспективи.

Зауважимо, що раніше стало відомо про те, що нардепи зареєстрували у Раді проєкт постанови, що рекомендує уряду скасувати карантин вихідного дня. Ініціативу депутатів Немчінов прокоментував в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Ми завтра звітуватимемо про ситуацію відповідно до рішення, яке було узгоджене на погоджувальній раді. Уряд планує бути на засіданні, будемо пояснювати логіку, давати вичерпні відповіді на можливі запитання депутатів. Залежно від ухвалення рішення будемо його реалізовувати у законний спосіб,

– сказав він.

Результати перших карантинних вихідних

Про результати перших вихідних з посиленим карантином судити рано, втім, Немчінов вже відзначив зниження активності громадян 14 – 15 листопада.

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Немчінов зазначив, що аналітика РНБО щодо карантину вихідного дня "показала зниження активності громадян у суботу на 18%, а в неділю на 2%".

Це перший результат, який є. По-моєму, це хороший крок в напрямку того, щоб розірвати ланцюжок захворюваності. Будемо дивитися, як події розвиватимуться далі, і робити висновки,

– заявив міністр.

За його словами, Нацполіція і Держпродспоживслужба у вихідні провели заходи з виявлення порушень карантину, складено багато протоколів.

"У багатьох містах, де було ухвалено рішення виконкомів місцевих рад, які не відповідають за карантинні обмеження, і рекомендували працювати людям, вже підприємці перенаправляють штрафи керівникам, які приймали ці рішення і в такий спосіб обманювали підприємців", – сказав Немчінов.

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Важливо! Уряд з 14 листопада запровадив карантин вихідного дня, під час якого у суботу та неділю працюватимуть лише магазини, аптеки, банки, пошта, АЗС та СТО. Попередньо, обмеження мають діяти до 30 листопада. Така форма локдауну спровокувала хвилю протестів по всій Україні.



Карантин в Україні: які обмеження і коли діють / Інфографіка 24 каналу