Верховна Рада планує відновити електронне декларування в Україні новим законом. Його мають зареєструвати у парламенті до кінця понеділка, 2 листопада.

Скандальне рішення Конституційного Суду призвело до дисбалансу у системі прийняття постанов. Про це під час засідання погоджувальної ради парламенту заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, пише 24 канал.

До теми Очільник КСУ не прийшов на допит у ДБР

Буде надано 2 місяці на те, щоб вивчити та прийняти відповідне рішення щодо питань, які були підняті КСУ. Ці рішення повинні прийняти на цьому пленарному тижні,

– підкреслив Разумков.

Зауважимо, 30 жовтня НАЗК відновило доступ до реєстру електронних декларацій посадовців. Однак відомство досі не може перевіряти інформацію через рішення КСУ.

Рішення Конституційного Суду: головне

27 жовтня КСУ на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу.

Вона передбачала кримінальну відповідальність за внесення неправдивої інформації в е-декларації посадовців.

Світова спільнота негативно сприйняла таке рішення суду.

Державне бюро розслідувань 2 листопада викликало на допит главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Його мали перевірити на участь у злочинній організації, скоєнні та приховуванні злочинів. Однак Тупицький не прийшов на допит.



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