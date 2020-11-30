Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який тільки-но видужав від COVID-19, переконаний: навіть, якщо у державі введуть локдаун, то у парламенті його не буде.

Він запевнив, що Рада продовжить працювати у разі запровадження жорсткого карантину. Про це Дмитро Разумков розповів під час брифінгу, інформує УНІАН.

Тим часом У Зеленського терміново вирішують, чи вводити в Україні локдаун

На відміну від будь-кого, Верховна Рада ні на карантин, ні на локдаун точно не піде,

– наголосив глава парламенту.

За його словами, можуть бути внесені лише зміни до графіка роботи Ради, зокрема проводитиметься менше пленарних засідань, і вони можуть бути скорочені.

Окрім того, депутати можуть працювати в онлайн-режимі в комітетах.

"Але Верховна Рада буде продовжувати виконувати свої функції, які передбачені Конституцією України", – уточнив спікер.

Зверніть увагу! Згідно із календарним планом, у грудні Рада працюватиме у пленарному режимі поточного тижня та з 15 по 18 грудня.

Що Разумков сказав про загальнонаціональний локдаун

Раніше спікер зазначив: парламент готується до можливого введення локдауну в Україні. Однак спершу відповідне рішення має прийняти Кабмін.

Він нагадав, що на ймовірність введення локдауну впливають показники захворюваності, заповнення хворими лікарень, а також ефективність карантину вихідного дня.



За його словами, все залежатиме від ситуації, але до локдауну треба бути готовим.

Коли в Україні введуть локдаун і які обмеження можуть запровадити – за посиланням.