Рада на локдаун точно не піде, – Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, який тільки-но видужав від COVID-19, переконаний: навіть, якщо у державі введуть локдаун, то у парламенті його не буде.
Він запевнив, що Рада продовжить працювати у разі запровадження жорсткого карантину. Про це Дмитро Разумков розповів під час брифінгу, інформує УНІАН.
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На відміну від будь-кого, Верховна Рада ні на карантин, ні на локдаун точно не піде,
– наголосив глава парламенту.
За його словами, можуть бути внесені лише зміни до графіка роботи Ради, зокрема проводитиметься менше пленарних засідань, і вони можуть бути скорочені.
Окрім того, депутати можуть працювати в онлайн-режимі в комітетах.
"Але Верховна Рада буде продовжувати виконувати свої функції, які передбачені Конституцією України", – уточнив спікер.
Що Разумков сказав про загальнонаціональний локдаун
Раніше спікер зазначив: парламент готується до можливого введення локдауну в Україні. Однак спершу відповідне рішення має прийняти Кабмін.
Він нагадав, що на ймовірність введення локдауну впливають показники захворюваності, заповнення хворими лікарень, а також ефективність карантину вихідного дня.
За його словами, все залежатиме від ситуації, але до локдауну треба бути готовим.
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