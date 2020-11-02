Верховна Рада ймовірно підтримає припинення повноважень чинного складу Конституційного Суду. Депутати планують це зробити вже наступного тижня.

Також в парламенті можуть визнати юридично нікчемним рішення Конституційного Суду щодо скасування норм антикорупційного законодавства. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук, повідомляє 24 канал.

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Однак, уточнив, що йдеться не про ліквідацію КСУ, а про розпуск чинного складу. За словами Камельчука, ті хто починають вважати себе, навіть якщо це судді КСУ, вище за Конституцію – мають бути відсторонені від управління державою.

Нардеп сподівається, що приблизно у вівторок, 10 листопада, депутати зберуться для розгляду проєкту і голосів вистачить аби ухвалити закон.

Законопроєкт Зеленського щодо КСУ: що відомо

Після скандального рішення КСУ скасувати кримінальну відповідальність за недостовірне декларування Володимир Зеленський скликав РНБО та засідання уряду. Там розпорядились відновити доступ до е-декларацій .

. Президент подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Він пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та позбавити його правових наслідків.

Водночас у документі передбачено звільнення суддів КСУ.

КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу