Перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, який передбачає встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу. Водночас документ пропонує відмовитися від переведення годинників на зимовий час.

Про це сам Стефанчук написав на своїй фейсбук-сторінці. За його словами, ухвалення закону забезпечить стабільний природний цикл життєдіяльності людини, а також сприятиме покращенню стану здоров’я і підвищенню працездатності населення.

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Щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров’я людей: погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб,

– наголосив Стефанчук.

Віцеспікер також вважає, що його законопроєкт спрямований на протидію агресії з боку Росії. Він нагадав, що на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора.

"Закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", – пояснив Стефанчук.

Ба більше – Стефанчук вважає, що його ініціатива сприятиме євроінтеграційним прагненням України. Це він аргументував тим, що 84 % відсотків жителів країн ЄС проголосували за скасування переходу на літній та зимовий час, а це підтримав Європарламент.

Зверніть увагу! Україна у 2020 році мала б перейти на зимовий час в неділю, 25 жовтня. Тобто – у день місцевих виборів. Чи встигне Рада, яка наразі на карантині, до цього часу розглянути законопроєкт Стефанчука, наразі невідомо. Поки засідання заплановане на 20 жовтня, нардепи мають розглядати проєкт бюджету на 2021 рік.



Детальніше про перехід на зимовий час у 2020 році читайте за посиланням.