Рада може відкласти законопроєкт про обов'язкову вакцинацію, – Корнієнко
Перший заступник фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що Верховна Рада може відкласти розгляд законопроєкту № 4142 "Про систему громадського здоров'я". Він сутосується особливостей вакцинації.
Корнієнко зазначив, що думки щодо законопроєкту розділилися. Про це він повідомив Інтерфакс-Україна.
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Законопроєкт можуть відкласти
За його словами, потрібно почекати до завтра, 3 грудня.
Думки розділилися, скажімо так, з цього законопроєкту. Будемо дивитися завтра: може, відкладемо його для подальших консультацій,
– зазначив Корнієнко.
Також політик відзначив, що на засіданні фракції був присутній заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він і представляв законопроєкт № 4142.
Зауважимо, Кабінет Міністрів має визначати перелік країн, перебування в яких пов'язане з високим ризиком захворювання на інфекційні хвороби. Тобто, щоб відвідати цю країну, громадянину України потрібно зробити профілактичне щеплення.
Обов'язкове щеплення вимагається у 2 випадках – для отримання дозволу на відвідування навчального закладу та для представників деяких професій, які можуть поширювати інфекційні хвороби.
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