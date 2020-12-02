Перший заступник фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що Верховна Рада може відкласти розгляд законопроєкту № 4142 "Про систему громадського здоров'я". Він сутосується особливостей вакцинації.

Корнієнко зазначив, що думки щодо законопроєкту розділилися. Про це він повідомив Інтерфакс-Україна.

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Законопроєкт можуть відкласти

За його словами, потрібно почекати до завтра, 3 грудня.

Думки розділилися, скажімо так, з цього законопроєкту. Будемо дивитися завтра: може, відкладемо його для подальших консультацій,

– зазначив Корнієнко.

Також політик відзначив, що на засіданні фракції був присутній заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він і представляв законопроєкт № 4142.

Нагадаємо! За словами голови комітету Верховної Ради Михайла Радуцького, законопроєкт № 4142 надає уряду право ухвалювати рішення про проведення додаткових профілактичних щеплень населення при загрозі епідемії інфекційної хвороби.

Зауважимо, Кабінет Міністрів має визначати перелік країн, перебування в яких пов'язане з високим ризиком захворювання на інфекційні хвороби. Тобто, щоб відвідати цю країну, громадянину України потрібно зробити профілактичне щеплення.

Обов'язкове щеплення вимагається у 2 випадках – для отримання дозволу на відвідування навчального закладу та для представників деяких професій, які можуть поширювати інфекційні хвороби.

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