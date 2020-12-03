Рада може заборонити адмінарешт підлітків і вагітних: деталі законопроєкту
Верховна Рада планує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративного арешту. Вона запропонувала визначити, до кого не будуть застосовувати адміністративний арешт.
Відповідний законопроєкт № 3048а підтримали 242 нардепи. Про це зазначили у трансляції засідання Ради, повідомляє 24 канал.
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Про що мовиться у законопроєкті
У законі зазначено, що адмінарешт не може застосовуватися:
- до особи з інвалідністю першої й другої груп;
- неповнолітньої особи;
- вагітної жінки;
- до одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.
Які дії в разі неявки
Проєкт визначає порядок виконання постанови про застосування адмінарешту та арешту з утриманням на гауптвахті. А також уточнює порядок приводу особи для відбування такого арешту у разі її неявки.
Особа, рішення про здійснення приводу якої ухвалив суд, зобов'язана прибути до місця відбування арешту в зазначений в ухвалі час у супроводі поліціянта. У випадку невиконання законних вимог можуть застосувати поліцейські заходи примусу на підставі та в порядку, визначеному законом "Про Національну поліцію".
У законі також прописано, як подається клопотання про тимчасове зупинення строку відбування адмінарешту та відбувається його розгляд.
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