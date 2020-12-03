Верховна Рада планує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративного арешту. Вона запропонувала визначити, до кого не будуть застосовувати адміністративний арешт.

Відповідний законопроєкт № 3048а підтримали 242 нардепи. Про це зазначили у трансляції засідання Ради, повідомляє 24 канал.

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Про що мовиться у законопроєкті

У законі зазначено, що адмінарешт не може застосовуватися:

до особи з інвалідністю першої й другої груп;

неповнолітньої особи;

вагітної жінки;

до одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

Які дії в разі неявки

Проєкт визначає порядок виконання постанови про застосування адмінарешту та арешту з утриманням на гауптвахті. А також уточнює порядок приводу особи для відбування такого арешту у разі її неявки.

Нагадаємо! В Україні з'являться правила відбування адміністративного арешту. Народні депутати схвалили за основу відповідний законопроєкт № 3047а.

Особа, рішення про здійснення приводу якої ухвалив суд, зобов'язана прибути до місця відбування арешту в зазначений в ухвалі час у супроводі поліціянта. У випадку невиконання законних вимог можуть застосувати поліцейські заходи примусу на підставі та в порядку, визначеному законом "Про Національну поліцію".

У законі також прописано, як подається клопотання про тимчасове зупинення строку відбування адмінарешту та відбувається його розгляд.

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