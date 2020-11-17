Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання щодо ситуації з Конституційним Судом. Це відбудеться на початку грудня або раніше.

Засідання щодо КСУ проведуть, якщо робоча група напрацює рішення. Про це розповіла перша заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук, повідомляє "Цензор.нет".

До речі У Раді відклали розгляд законів щодо КСУ щонайменше до зими, – ЗМІ

Наступне пленарне засідання – на початку грудня. Якщо між сьогодні ​​та першим днем грудня робоча група (щодо конституційної кризи – 24 канал) не виробить варіантів, то, очевидно, це вже будуть розглядати на початку грудня,

– зауважила нардепка.

За словами Кравчук, є 2 варіанти: або президент скличе засідання або це зроблять через підписи 150 нардепів.

Що відомо про скандал навколо Конституційного Суду

27 жовтня КСУ вніс зміни до антикорупційного законодавства. Зокрема, скасував покарання за брехню чиновників у деклараціях.

Через це президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО та вніс до парламенту законопроєкт про звільнення всіх суддів КСУ.

У ЄС не підтримали такий крок президента, однак Зеленський наголосив, що це найбільш ліберальний шлях виходу із ситуації.

Спікер Ради Дмитро Разумков запропонував альтернативний проєкт про відновлення е-декларування.

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Рішення КСУ про е-декларування / Інфографіка 24 каналу