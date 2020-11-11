Про конституційну кризу, друк грошей, міфи щодо фіскалізації ФОП – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком говорив депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетьманцев.

Також обговорювали впровадження карантину вихідного дня. В ефірі 24 каналу Гетьманцев розповів, що вдалим рішенням було б запровадити повний локдаун, адже економіку можна відновити, а життя людей – ні.

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Конституційна криза

Рішення Конституційного Суду вплинуло на легітимність складу цього органу. Ми розуміємо, що суд не міг ухвалити рішення у справі щодо себе і з численними процесуальними порушеннями.

У результаті заблокували роботу системи антикорупційних органів. Це все абсолютно справедливо делегітимізувало його в очах суспільства. Однак Верховна Рада не повинна робити такий самий крок й ухвалити таке рішення.

Довідка. Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду. Натомість Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний документ, яким пропонує відновити права НАЗК, скасовані рішенням КСУ.

Обидва законопроєкти не є юридично чистими, з цим погоджуються експерти. Рада не має повноважень на перезавантаження Конституційного Суду.

Ми маємо Конституцію та розуміємо, що коли переходимо за межі писаного закону до принципів права, то це завжди суперечливе рішення, хто б його не ухвалював.

У 2019 році відповідний склад суду вирішив політичний конфлікт між президентом та парламентом не на підставі закону. Орган просто визнав указ про розпуск парламенту конституційним. Тож такий варіант також можливий, хоча є небажаним.

Я вважаю, що ми повинні заново прийняти норми, а не відновлювати їх. Також мамо прописати антикорупційні норми та продовжити консультації щодо подальшої долі чинного складу КСУ.

Посадки до кінця року

Ми повинні робити все відповідно до закону та у відповідні терміни. Усім хотілося б, щоб посадки були якомога скоріше. Втім, це потрібно зробити так, щоб потім самим не порушити закон.

Зверніть увагу! Президент звернувся до НАБУ та САП у вересні 2020 року з вимогою проводити більше "показових посадок". Згодом він вимагав цього й від генпрокурорки Ірини Венедіктової. Детальніше про це – читайте тут.

Керуючись революційною доцільністю, ми не можемо по-більшовицьки притягати людей до відповідальності, не зважаючи на закон.

Чому друк грошей – це погано

Ідеєю друку грошей можуть обманути українців. Спочатку ми надрукуємо гроші. Наситимо цим економіку. Вона почне працювати. Малозабезпеченим категоріям надамо гроші й вони повернуться в економіку. Це начебто правильне рішення. Але насправді ні.

Тобто ми друкуємо гроші завдяки нашим громадянам. Вони стають біднішими й це неприпустимо. Кожні 100 гривень у кишені українців будуть меншими на той відсоток, який "з'їсть" інфляція.

Чому українців можуть обдурити та якими можуть бути наслідки емісії й інфляції – читайте тут.

Про міфи щодо фіскалізації ФОП

ФОПів не зобов'язують вести облік товарів та первинну документацію. Це брехня, яку спеціально розповсюджують, аби підбурити підприємців. Ми просимо тільки вести облік товарів при їхній реалізації через смартфон, тобто коли щось продається. Так от, в чому проблема? Треба просто завантажити з сайту податкової безоплатне програмне забезпечення та вести через нього облік.

Детальніше про міфи щодо наймів бухгалтерів та про облік товарів – читайте за посиланням.