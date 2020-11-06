Народні депутати провалили голосування за суддів Конституційного Суду. Планувалося, що 6 листопада Рада з 5 кандидатів обере 2 на вакантні місця.

Втім, не сталося, як гадалося. Жоден із претендентів не набрав необхідної кількості голосів. Про це пише 24 канал.

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Хто претендував бути суддею КСУ

Михайло Буроменський – кандидат від фракції "Слуга народу"( зняв свою кандидатуру ).

). Юрій Павленко – кандидат від ОПЗЖ.

Ольга Боднар-Петровська – кандидатка від "Батьківщини".

Сірий Микола – кандидат від "Європейської Солідарності".

Денисенко Наталія – кандидатка від "Голосу".

У Раді 4 претенденти виступили з короткими промовами.

Що сказали кандидати:

Павленко: "Це для мене відповідальний рубікон. Вся моя професійна діяльність була спрямована на формування української правової держави. Моя діяльність на посаді народного депутата упродовж 5 скликань, міністра молоді та спорту, уповноваженого з прав людини, глави ОДА дає мені право кандидувати на цю високу посаду".

"Це для мене відповідальний рубікон. Вся моя професійна діяльність була спрямована на формування української правової держави. Моя діяльність на посаді народного депутата упродовж 5 скликань, міністра молоді та спорту, уповноваженого з прав людини, глави ОДА дає мені право кандидувати на цю високу посаду". Боднар-Петровська : "Сьогодні як ніколи Україна та весь світ потребує максимальної уваги до надбань людства, зокрема, – до багатовікових надбань демократії. Будь-який держорган України має діяти згідно з Конституцією та чинним законодавством. У разі обрання мене на посаду судді КСУ обіцяю чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки захищати конституційний лад держави, права та свободи людини і громадянина".

: "Сьогодні як ніколи Україна та весь світ потребує максимальної уваги до надбань людства, зокрема, – до багатовікових надбань демократії. Будь-який держорган України має діяти згідно з Конституцією та чинним законодавством. У разі обрання мене на посаду судді КСУ обіцяю чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки захищати конституційний лад держави, права та свободи людини і громадянина". Сірий : "Мій шлях до цієї трибуни дорівнює 33 роки і з першого дня пов’язаний з проблематикою судової реформи, конституційно-правових основ організації судової системи, конституційних прав людини. На верху судової системи стоять 2 суди: Верховний та Конституційний. Що відбувається зараз на верхівці? Верховний Суд недопрацьовує свою сферу відповідальності по законності, а КСУ – зайшов на сферу відповідальності ВСУ – і в цьому є конфлікт".

: "Мій шлях до цієї трибуни дорівнює 33 роки і з першого дня пов’язаний з проблематикою судової реформи, конституційно-правових основ організації судової системи, конституційних прав людини. На верху судової системи стоять 2 суди: Верховний та Конституційний. Що відбувається зараз на верхівці? Верховний Суд недопрацьовує свою сферу відповідальності по законності, а КСУ – зайшов на сферу відповідальності ВСУ – і в цьому є конфлікт". Денисенко: "Я, можливо, є однією з небагатьох осіб в державі, щодо якої з 2017-го щороку здійснювалася спеціальна перевірка в тому числі і НАЗК, оскільки це вже моя 6 спроба стати суддею КСУ. Я 20 років працюю у КСУ у відділі, що займається порівняльними дослідженнями. З досвіду роботи вважаю, що суддею краще працювати практикам, ніж теоретикам".

Далі Разумков оголосив про рейтингове голосування.

Згідно з ним, найбільше голосів отримав Юрій Павленко (154), втім, при повторному голосуванні за нього віддали свій голос лише 100 парламентарів.

Відтак, спікер оголосив про повторний конкурс на посади суддів КСУ.

Зверніть увагу! 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Фактично КСУ скасував е-декларування. Це розкритикували українське суспільство, влада та міжнародні партнери. Більше читайте за посиланням.