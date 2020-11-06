Рада не змогла обрати суддів в Конституційний Суд
Народні депутати провалили голосування за суддів Конституційного Суду. Планувалося, що 6 листопада Рада з 5 кандидатів обере 2 на вакантні місця.
Втім, не сталося, як гадалося. Жоден із претендентів не набрав необхідної кількості голосів. Про це пише 24 канал.
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Хто претендував бути суддею КСУ
- Михайло Буроменський – кандидат від фракції "Слуга народу"(зняв свою кандидатуру).
- Юрій Павленко – кандидат від ОПЗЖ.
- Ольга Боднар-Петровська – кандидатка від "Батьківщини".
- Сірий Микола – кандидат від "Європейської Солідарності".
- Денисенко Наталія – кандидатка від "Голосу".
У Раді 4 претенденти виступили з короткими промовами.
Що сказали кандидати:
- Павленко: "Це для мене відповідальний рубікон. Вся моя професійна діяльність була спрямована на формування української правової держави. Моя діяльність на посаді народного депутата упродовж 5 скликань, міністра молоді та спорту, уповноваженого з прав людини, глави ОДА дає мені право кандидувати на цю високу посаду".
- Боднар-Петровська: "Сьогодні як ніколи Україна та весь світ потребує максимальної уваги до надбань людства, зокрема, – до багатовікових надбань демократії. Будь-який держорган України має діяти згідно з Конституцією та чинним законодавством. У разі обрання мене на посаду судді КСУ обіцяю чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки захищати конституційний лад держави, права та свободи людини і громадянина".
- Сірий: "Мій шлях до цієї трибуни дорівнює 33 роки і з першого дня пов’язаний з проблематикою судової реформи, конституційно-правових основ організації судової системи, конституційних прав людини. На верху судової системи стоять 2 суди: Верховний та Конституційний. Що відбувається зараз на верхівці? Верховний Суд недопрацьовує свою сферу відповідальності по законності, а КСУ – зайшов на сферу відповідальності ВСУ – і в цьому є конфлікт".
- Денисенко: "Я, можливо, є однією з небагатьох осіб в державі, щодо якої з 2017-го щороку здійснювалася спеціальна перевірка в тому числі і НАЗК, оскільки це вже моя 6 спроба стати суддею КСУ. Я 20 років працюю у КСУ у відділі, що займається порівняльними дослідженнями. З досвіду роботи вважаю, що суддею краще працювати практикам, ніж теоретикам".
Далі Разумков оголосив про рейтингове голосування.
Згідно з ним, найбільше голосів отримав Юрій Павленко (154), втім, при повторному голосуванні за нього віддали свій голос лише 100 парламентарів.
Відтак, спікер оголосив про повторний конкурс на посади суддів КСУ.
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