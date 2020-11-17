Карантин вихідного дня: Шмигаль звітує у Раді – онлайн-трансляція
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 17 листопада виступив у Верховній Раді. Очільник Кабміну прокоментував ситуацію з коронавірусом в Україні та відповів на питання щодо карантину вихідного дня.
Онлайн-трансляцію виступу Шмигаля у Верховній Раді веде 24 канал.
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Про що доповідає Шмигаль у Верховній Раді
- має розповісти про своє бачення виходу з карантину, особливо, щодо карантину вихідного дня,
- має відзвітувати про стан виконання постанови Верховної Ради "Про заходи щодо протидії та поширенню конронавірусу та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії".
Запросила прем’єра виступити в парламенті віцеспікерка Олена Кондратюк. Вона наразі виконує обов’язки спікера через інфікування коронавірусом Дмитра Разумкова та його першого заступника Руслана Стефанчука.
Під час погоджувальної ради фракцій і груп 16 листопада Кондратюк, зокрема, звернула увагу на неготовність медичної системи до другої хвилі коронавірусу.
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Дивіться відео виступу Дениса Шмигаля у Верховній Раді 17 листопада
Карантин вихідного дня в Україні: що варто знати
- Карантин вихідного дня в Україні почне діяти з 14 – 15 листопада та триватиме 3 тижні – до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.
- Працювати будуть тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.
- Крім того, в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного.
- Українські підприємці протестують проти нових обмежень. Вони побоюються, що він знищить їхній бізнес.
- Водночас про те, що не дотримуватимуться карантину вихідного дня, заявили у кількох великих містах України.
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