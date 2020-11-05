Верховна Рада 5 листопада зібралася на чергове засідання. На порядок денний нардепи винесли низку важливих питань. Головним із них є розгляд у першому читанні Держбюджету-2021.

Які питання розгляне Верховна Рада 5 листопада.

Під час засідання 5 листопада Рада мала розглянути у першому читанні також законопроєкт про зміни Бюджетного кодексу України. Однак його розгляд перенесли на позачергове засідання 5 листопада, повідомляє 24 канал.

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Найважливішим питанням засідання Ради є розгляд Державного бюджету на 2021 рік.

Держбюджет-2021: коротко про головне

14 вересня уряд погодив проєкт Держбюджету на 2021 рік.

У процесі роботи над Держбюджетом-2021 до проєкту внесли понад 5 тисяч правок.

Розглядати його мали у Раді ще 20 жовтня. Однак перешкодило загострення ситуації з пандемією.

У Податковій України наголосили, що Держбюджет-2021 є досить жорстким, однак його реально виконати.

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