Верховна Рада під час засідання 4 листопада за основу підтримала законопроєкт щодо посилення відповідальності за фейкові замінування. Раніше його схвалили в Кабінеті Міністрів.

За відповідний законопроєкт № 3911 проголосували 235 депутатів. Про це повідомляє 24 канал. До теми Аваков хоче конфісковувати майно псевдомінерів: уряд підтримав законопроєкт Що пропонується новим законопроєктом Законопроєкт пропонує запровадити обов'язкове додаткове покарання – конфіскацію майна. Мовиться про посилення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі строком від двох до шести років з конфіскацією майна .

. Таке покарання світить псевдомінерам тоді, коли об'єктами фейкового замінування стали критично важливі об'єкти інфраструктури чи будівлі, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров'я та освіти.

чи будівлі, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров'я та освіти. Раніше стаття 259 Кримінального кодексу України передбачала, що якщо таке порушення спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, воно каралося позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років. Відзначимо, що раніше глава МВС Арсен Аваков наголошував, що кількість фейкових повідомлень про замінування набула загрозливого масштабу. Зверніть увагу! Протягом минулого року правоохоронці порушили понад дві тисячі кримінальних справ через фейкові замінування. За словами Авакова, поліція змушена реагувати на кожне таке повідомлення, задіюючи велику кількість спецтехніки та особового складу. А це, мовляв, сильно б'є по бюджету.