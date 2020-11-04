Рада підтримала зміни до закону про судоустрій і статус суддів: що він передбачає
Народні обранці у першому читанні проголосували за законопроєкт №3935 щодо внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів". Йдеться про врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони.
Так, за відповідне рішення віддали свої голоси 267 нардепів. Про це пише 24 канал.
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Проти змін до закону не висловився ніхто, утримався 41 парламентар, не голосували – 39.
Що передбачає законопроєкт
- Він передбачає врегулювання правових засад організації проходження служби у Службі судової охорони, уточнення й деталізацію низки норм закону "Про судоустрій і статус суддів" та інших законодавчих актів, а також забезпечення виконання Службою визначених законом завдань.
- Також, згідно з ним передбачається віднесення співробітників Служби судової охорони до державних службовців в системі правосуддя.
- Їм можуть надати права утворювати професійні об’єднання та професійні спілки, відстрочення від призову на строкову військову службу на весь період служби, а також поширення дії Дисциплінарного статуту Національної поліції України.
- Крім того, законопроєктом пропонується вилучити із закону норму про зарахування до стажу у Службі стаж служби в поліції, органах внутрішніх справ, військової служби в Збройних Силах України, СБУ, Держприкордонслужбі, Нацгвардії, УДО та інших військових формуваннях та врегулювати це питання підзаконними актами.
- Документ також визначає повноваження глави Служби судової охорони та інших керівників служби щодо застосування заохочень і накладення дисциплінарних стягнень на підлеглих.
Зауважимо, що наприкінці вересня комітет з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти законопроєкт за основу.
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