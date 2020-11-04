Народні обранці у першому читанні проголосували за законопроєкт №3935 щодо внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів". Йдеться про врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони.

Так, за відповідне рішення віддали свої голоси 267 нардепів. Про це пише 24 канал.

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Проти змін до закону не висловився ніхто, утримався 41 парламентар, не голосували – 39.

Що передбачає законопроєкт

Він передбачає врегулювання правових засад організації проходження служби у Службі судової охорони, уточнення й деталізацію низки норм закону "Про судоустрій і статус суддів" та інших законодавчих актів, а також забезпечення виконання Службою визначених законом завдань.

Також, згідно з ним передбачається віднесення співробітників Служби судової охорони до державних службовців в системі правосуддя.

Їм можуть надати права утворювати професійні об’єднання та професійні спілки, відстрочення від призову на строкову військову службу на весь період служби, а також поширення дії Дисциплінарного статуту Національної поліції України.

Крім того, законопроєктом пропонується вилучити із закону норму про зарахування до стажу у Службі стаж служби в поліції, органах внутрішніх справ, військової служби в Збройних Силах України, СБУ, Держприкордонслужбі, Нацгвардії, УДО та інших військових формуваннях та врегулювати це питання підзаконними актами.

Документ також визначає повноваження глави Служби судової охорони та інших керівників служби щодо застосування заохочень і накладення дисциплінарних стягнень на підлеглих.

Зауважимо, що наприкінці вересня комітет з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти законопроєкт за основу.