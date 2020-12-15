У Верховній Раді майже одностайно ухвалили зміни до закону про запобігання корупції та кодексу про адміністративні правопорушення. Також передбачили повернення доступу до декларацій чиновників і суддів та можливість НАЗК ці декларації перевіряти.

Очільник НАЗК Олександр Новіков зазначив, що рішення Ради – безумовно позитивне. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу. До теми Суддя КСУ хоче, щоб депутати оскаржили відновлення повноважень НАЗК: деталі Боротьба з корупцією – у пріоритеті За його словами, за цей закон проголосувала конституційна більшість. Рада показала, що протидія корупції – у пріоритеті всіх політичних сил,

– зазначив Новіков. Створення адекватних очікувань Він відзначив, що агентство хоче створювати адекватні очікування. Адже наразі ситуація така: НАЗК перебуває у точці, в якій було рік тому після перезавантаження. Тоді не було нормативних актів, які б врегульовували порядок проведення перевірок. І зараз потрібно заново затверджувати усі правові акти;

досі залишається питання щодо посадок корупціонерів через брехню в деклараціях. НАЗК має зауваження Новіков відзначив, що Національне агентство з питань запобігання корупції має 3 суттєві зауваження до ухваленого закону: НАЗК зобов'язане інформувати Вищу раду правосуддя щодо моніторингу способу життя судді; складати протоколи повинні 4 особи на понад 5 тисяч суддів (загалом їх має бути понад 7 тисяч). Він запевнив, що в адміністративному кодексі ніколи не було таких особливих процедур. Наразі суддів виділили в окрему привілейовану категорію; закон зобов'язує НАЗК створити чергу декларацій для перевірки та сповістити конкретно кожну особу. Зазначимо! Закон про відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції не передбачає захисту суддів від ймовірних зловживань НАЗК. Деякі депутати можуть оскаржити окремі його норми.