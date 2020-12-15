Рада показала, що протидія корупції є пріоритетом всіх політичних сил, – Новіков
У Верховній Раді майже одностайно ухвалили зміни до закону про запобігання корупції та кодексу про адміністративні правопорушення. Також передбачили повернення доступу до декларацій чиновників і суддів та можливість НАЗК ці декларації перевіряти.
Очільник НАЗК Олександр Новіков зазначив, що рішення Ради – безумовно позитивне. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.
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Боротьба з корупцією – у пріоритеті
За його словами, за цей закон проголосувала конституційна більшість.
Рада показала, що протидія корупції – у пріоритеті всіх політичних сил,
– зазначив Новіков.
Створення адекватних очікувань
Він відзначив, що агентство хоче створювати адекватні очікування. Адже наразі ситуація така:
- НАЗК перебуває у точці, в якій було рік тому після перезавантаження. Тоді не було нормативних актів, які б врегульовували порядок проведення перевірок. І зараз потрібно заново затверджувати усі правові акти;
- досі залишається питання щодо посадок корупціонерів через брехню в деклараціях.
НАЗК має зауваження
Новіков відзначив, що Національне агентство з питань запобігання корупції має 3 суттєві зауваження до ухваленого закону:
- НАЗК зобов'язане інформувати Вищу раду правосуддя щодо моніторингу способу життя судді;
- складати протоколи повинні 4 особи на понад 5 тисяч суддів (загалом їх має бути понад 7 тисяч). Він запевнив, що в адміністративному кодексі ніколи не було таких особливих процедур. Наразі суддів виділили в окрему привілейовану категорію;
- закон зобов'язує НАЗК створити чергу декларацій для перевірки та сповістити конкретно кожну особу.
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