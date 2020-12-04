Верховна Рада 4 грудня повернула покарання за неправдиве декларування, яке раніше скасував Конституційний Суд. В Єврокомісії в соцмережах привітали це рішення, але згодом видалили твіт.

Допис із привітанням був розміщений на сторінці євродепутатки Катаріни Матернової у твіттері. Про це повідомляє 24 канал.

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Матернова привітала рішення Верховної Ради й назвала це "дійсно чудовою новиною. Однак за деякий час твіт із позитивною оцінкою голосування у ВР був видалений.

Згодом Матернова ретвітнула заяву постійного доповідача Європарламенту щодо України Міхаеля Галера, який також привітав рішення ВР, але зазначив, що покарання за брехню в деклараціях могло б бути жорсткішим.

Приємно бачити, що Верховна Рада проголосувала за відновлення кримінальної відповідальності за подання свідомо неправдивих відомостей в деклараціях. Однак передбачені санкції могли б бути більш жорсткими,

– зазначив євродепутат.

Він додав, що тепер очікує на подальші рішення НАЗК і НАБУ.

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Що відомо про рішення Ради

Верховна Рада 4 грудня відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування , тепер за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі.

, тепер за брехню про статки передбачені штраф і обмеження волі. Раніше покарання за брехню у декларації скасував Конституційний Суд. Через це Україна могла втратити підтримку МВФ, Світового банку та інших міжнародних партнерів. Говорили навіть про загрозу безвізовому режиму з ЄС.

Тож, Україні треба було відновити покарання за приховування статків при декларуванні, хоча за брехню в деклараціях за 2017 – 2019 роки покарання вже не буде.

Зверніть увагу! До того, як КСУ ухвалив рішення про скасування відповідальності за неправдиве декларування, чиновникам за брехню у деклараціях загрожувала в'язниця або ж понад 500 тисяч гривень штрафу.



Рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу