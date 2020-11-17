З парламентарів – у мери: Рада припинила повноваження нардепа Андрійовича
Верховна Рада 17 листопада проголосувала за припинення повноважень народного депутата Зіновія Андрійовича. Парламентаря від "Слуги народу" обрали мером міста Надвірна, що на Івано-Франківщині.
Нардеп написав заяву про складання мандата
Андрійович раніше написав заяву про складання мандата. Про це повідомляє 24 канал.
За припинення повноважень свого колеги проголосували 306 народних обранців.
Андрійович став мером Надвірної
Зазначимо, що під час місцевих виборів 25 жовтня висуванцю від "Слуги народу" вдалось перемогти у першому турі. Жителі Надвірної віддали Андрійовичу 62,24% голосів.
Скільки нардепів балотувались на місцевих виборах?
За інформацією ОПОРИ, до облрад балотувались 36 нардепів, до міських рад – 18 осіб, а до районних – лише чотири. 15 нардепів боролись за посаду міських голів.
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