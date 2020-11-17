Верховна Рада 17 листопада проголосувала за припинення повноважень народного депутата Зіновія Андрійовича. Парламентаря від "Слуги народу" обрали мером міста Надвірна, що на Івано-Франківщині.

Нардеп написав заяву про складання мандата

Андрійович раніше написав заяву про складання мандата. Про це повідомляє 24 канал.

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За припинення повноважень свого колеги проголосували 306 народних обранців.

Андрійович став мером Надвірної

Зазначимо, що під час місцевих виборів 25 жовтня висуванцю від "Слуги народу" вдалось перемогти у першому турі. Жителі Надвірної віддали Андрійовичу 62,24% голосів.

Зверніть увагу! 17 листопада Верховна Рада поповнилась ще одним нардепом. Присягу склав Анатолій Гунько, який переміг на довиборах у 208 окрузі на Чернігівщині.Конкурентом Гунька за місце у парламенті був лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко.