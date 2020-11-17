Верховна Рада 17 листопада схвалила законопроєкт про реорганізацію громад і районів в другому читанні. Його підтримав 301 нардеп. Закон регулює питання щодо закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, їх рад та виконавчих органів. Мовиться також і про районні ради.

Закон схвалили через зміни до адміністративно-територіального устрою України. Про це повідомляє 24 канал.

Цікаво Рада схвалила за основу закон про реорганізацію громад і районів: що це означає​

Що передбачає документ:

правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків територіальних громад;

правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків районних рад, які представляли загальні інтереси територіальних громад ліквідованих районів.

Чому закон був необхідний

У партії "Слуга народу" пояснили, що без ухвалення цього законопроєкту органи місцевого самоврядування не змогли б повноцінно функціонувати у новостворених громадах і районах. Також було б неможливо створити нові РДА.

"Громади, які змінили свою територію або об'єдналися вперше, пройшли місцеві вибори, без ухвалення законопроєкту не змогли б запустити процедуру правонаступництва майна, кадрів", – зауважив член комітету з організації держвлади Віталій Безгін.

Він також додав, що громади не змогли б сформувати бюджет на 2021 рік.

Довідка. Реформа децентралізації стартувала ще у 2014 році. Детальніше про неї – читайте за посиланням.