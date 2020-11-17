Рада схвалила закон про реорганізацію громад і районів: чому це було необхідно
Верховна Рада 17 листопада схвалила законопроєкт про реорганізацію громад і районів в другому читанні. Його підтримав 301 нардеп. Закон регулює питання щодо закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, їх рад та виконавчих органів. Мовиться також і про районні ради.
Закон схвалили через зміни до адміністративно-територіального устрою України. Про це повідомляє 24 канал.
Цікаво Рада схвалила за основу закон про реорганізацію громад і районів: що це означає
Що передбачає документ:
- правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків територіальних громад;
- правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків районних рад, які представляли загальні інтереси територіальних громад ліквідованих районів.
Чому закон був необхідний
У партії "Слуга народу" пояснили, що без ухвалення цього законопроєкту органи місцевого самоврядування не змогли б повноцінно функціонувати у новостворених громадах і районах. Також було б неможливо створити нові РДА.
"Громади, які змінили свою територію або об'єдналися вперше, пройшли місцеві вибори, без ухвалення законопроєкту не змогли б запустити процедуру правонаступництва майна, кадрів", – зауважив член комітету з організації держвлади Віталій Безгін.
Він також додав, що громади не змогли б сформувати бюджет на 2021 рік.
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