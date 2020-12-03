Верховна Рада 3 грудня ухвалила закон "Про внутрішній водний транспорт" у другому читанні. Він набере чинності з 1 січня 2022 року. Однак низка його статей почне діяти лише через 3 роки з дня опублікування документу.

Відповідний законопроєкт №1182-1-д підтримали 276 народних депутатів. Про це повідомляє 24 канал.

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Що передбачає новий закон

Законом встановили держрегулювання у сфері внутрішнього водного транспорту, основи його функціонування і розвитку, інфраструктури, перевезення вантажів і пасажирів, судноплавства на внутрішніх водних шляхах та майна, що затонуло.

Водночас встановлюється і відповідальність судновласників за порушення цього закону.

За понаднормове завантаження судна, його несправність, відсутність відповідних документів на вантаж та інші порушення, судновласникам загрожуватимуть штрафи від 17 до 85 тисяч гривень.

Що дасть Україні новий закон

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, новий закон дасть змогу відновити річкові перевезення вантажів та створити ефективну річкову логістику. Під час підготовки документу вони врахували усі пропозиції бізнесу.

Завдяки новому закону Україна зможе:

покращити конкуренцію на ринку, збільшити інвестиції завдяки рівним умовам і прозорим правилам та створити нові робочі місця для людей;

розвантажити дороги і зменшити витрати на їхній ремонт;

створити Держфонд розвитку внутрішніх водних шляхів для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі, понад 75% з яких зараз зношені;

забезпечити розвиток пасажирських річкових перевезень, у тому числі міжнародних;

стимулювати суднобудування та відновлення українських підприємств;

стимулювати міжнародну торгівлю.