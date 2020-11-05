Верховна Рада 5 листопада проголосувала за основу проєкту закону "Про парламентський контроль". Документ спрямований на забезпечення кращої реалізації законів та інших актів парламенту.

За основу документу свої голоси віддали 323 народних депутатів, повідомляє 24 канал.

Читайте також Разумков вніс до Ради альтернативний законопроєкт про розпуск Конституційного Суду

Як голосували нардепи

За – 323 людини.

Проти – 0 нардепів.

Утрималися – 0 осіб.

Не голосували – 38 нардепів.

Законопроєкт посилює взаємодію Верховної Ради з її інституціями, які забезпечують виконання функції парламентського контролю. Мовиться про Рахункову палату та Уповноваженого Ради з прав людини.

Що забезпечує документ

покращує та деталізує процес розгляду їхніх звітів інституцій, які забезпечують парламентський контроль;

передбачає можливість надсилання Радою звернень для вжиття необхідних заходів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, аби належно виконувати рішень інституцій парламентського контролю;

рішення названих інституцій набувають більшої вагомості та результативності.