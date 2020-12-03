Відповідальність за підробку паспортів, свідоцтв про шлюб та інших документів, що засвідчують особу та громадянство, можуть посилити. Верховна Рада схвалила за основу відповідний законопроєкт №3946.

За посилення відповідальності за підробку паспортів проголосували 264 народних депутати, повідомляє 24 канал.

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Законопроєкт №3946 пропонує внести зміни у Кримінальний кодекс.

Яку відповідальність хочуть передбачити

Викрадення "важливих особистих документів" пропонують карати штрафом у розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або обмеженням волі на строк до 3 років. Досі це не було передбачене.

Викрадення документів, що підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, або свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану планують карати арештом терміном до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.

За використання фальшивих документів загрожуватиме арешт терміном до 6 місяців або обмеження волі від 3 до 5 років.

Якщо такі дії вчинила група людей за змовою або посадовець, використовуючи службове становище, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років або без такого.

Нагадаємо, уряд вніс у Раду цей проєкт закону ще на початку серпня 2020 року.

Зверніть увагу! Кабмін планує поступово вивести з обігу паспорти у формі книжечки. Згодом їх замінять на пластикові картки. До якого часу потрібно замінити паспорт, читайте за посиланням.