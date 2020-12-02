Народні депутати у другому читанні проголосували за законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо соціального захисту населення в період карантину. Серед іншого він передбачає надання допомоги по частковому безробіттю підприємствам, не залежно від замкнутості циклу їх виробництва.

За відповідний законопроєкт 2 грудня проголосували 287 народних депутатів. Про це інформує 24 канал. Дивіться також Рада схвалила закон про дистанційну роботу за основу: що він передбачає Які зміни передбачає законопроєкт Згідно з ним, змін зазнають такі закони: "Про зайнятість населення", "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

Зміни будуть спрямовані на забезпечення соціального захисту населення, яке може постраждати від наслідків поширення COVID-19 , зокрема, не залежно від замкнутості циклу виробництва на підприємстві та етапів технологічного процесу.

, зокрема, не залежно від замкнутості циклу виробництва на підприємстві та етапів технологічного процесу. Крім того, пропонується привести у відповідність до законодавства строки, у які роботодавці повідомляють територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, про заплановане масове вивільнення працівників.

до законодавства територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, З метою остаточного усунення неоднозначного трактування положень законодавства щодо захисту осіб з інвалідністю пропонується внести відповідні зміни закону, визначивши, що кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати адміністративно-господарських санкцій і пені, можуть використовуватись Фондом соціального захисту інвалідів для надання роботодавцям компенсацій.

Крім того, пропонується врегулювати питання щодо надання ваучерів особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності.

Також пропонується дозволити головам сімейних фермерських господарств сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за членів сімейного фермерського господарства. Автори законопроєкту вважають, що він матиме вплив на інтереси працівників, які втратили частину заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням чи скороченням виробництва, а також роботодавців, що дозволить зберегти їм кадри та попередить соціальну напругу на ринку праці. Зверніть увагу! Раніше Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт щодо виплати допомоги на організацію бізнесу безробітним. До відповідних виплат уповноважили Фонд соціального страхування та Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування.