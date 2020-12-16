Верховна Рада так і не зуміла підтримати зміни до закону про державну службу. Стосуються ці зміни кандидатського резерву. У липні вищезазначений документу ветував президент Володимир Зеленський.

Деталі голосування

Голосування за зміни до закону про державну службу відбулося 16 грудня. За проголосували лише 224 нардепи з 226 необхідних. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Зеленський ветував закон про створення резерву держслужбовців: що пропонує президент

Зауважимо що напередодні профільний комітет рекомендував ухвалити його в цілому з техніко-юридичними правками.

Доопрацьований Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву" з пропозиціями Президента України не набрав необхідної кількості голосів #Рада9 pic.twitter.com/4B9mi5D41K — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 16, 2020

Що передбачають зміни до закону про держслужбу, які провалила Рада.

Основною метою закону було створення кадрового резерву держслужбовців. Також документ спрощував доступ до державної служби та мав поновити конкурси на державну службу, скасовані на час дії карантину.

За словами керівника пропрезидентської партії "Слуга народу", мовиться передусім про відновлення конкурсів на категорію "А" у 6-місячний термін з дня набрання, на категорію "Б", "В" – протягом одного року". Він додав, що з моменту введення карантину на державну службу поза конкурсом призначили 15 тисяч держслужбовців.