Рада схвалила штрафи за неносіння масок
Народні депутати більшістю голосів проголосували за законопроєкт №3891 про обов'язкове носіння масок чи респіраторів в громадських місцях і транспорті. Він передбачає штрафи за відсутність маски.
При цьому штраф правоохоронці зможуть накладати на місці, а не стягувати через суд. За відповідне рішення в цілому проголосували 262 нардепи, повідомляє 24 канал.
Раніше Рада зробила перший крок до підвищення штрафів за відсутність масок у громадських місцях
Законопроєкт передбачає штраф за відсутність маски у фізичних осіб у розмірі від 170 до 255 гривень.
Штрафи за відсутність масок у громадських місцях: коротко про законопроєкт
- Автори законопроєкту пропонують стягувати з громадян штрафи за відсутність маски під час карантину у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті.
- Відсутність маски чи респіратора тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто йдеться якраз про вищезазначені суми – від 170 до 255 гривень.
- Метою проєкту є запобігання розповсюдженню COVID-19 серед громадян України.
- Нардепи сподіваються, що впровадження штрафів дозволить запобігти неконтрольованому збільшенню хворих на коронавірус та перевантаженню медзакладів.
Раніше і глава МОЗ Степанов, і головний санітарний лікар Ляшко розповідали, що правоохоронці будуть складати протоколи і штрафувати порушників відразу на місці.
Зауважимо, що 3 листопада Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №3890 про штрафи для юридичних осіб, які пускають людей без масок у приміщення і громадський транспорт. Йдеться про штрафи у 3400 – 5100 гривень.
Штрафи за відсутність маски у громадських місцях / Інфографіка 24 каналу
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