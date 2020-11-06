Народні депутати більшістю голосів проголосували за законопроєкт №3891 про обов'язкове носіння масок чи респіраторів в громадських місцях і транспорті. Він передбачає штрафи за відсутність маски.

При цьому штраф правоохоронці зможуть накладати на місці, а не стягувати через суд. За відповідне рішення в цілому проголосували 262 нардепи, повідомляє 24 канал.

Раніше Рада зробила перший крок до підвищення штрафів за відсутність масок у громадських місцях

Законопроєкт передбачає штраф за відсутність маски у фізичних осіб у розмірі від 170 до 255 гривень.

Штрафи за відсутність масок у громадських місцях: коротко про законопроєкт

Автори законопроєкту пропонують стягувати з громадян штрафи за відсутність маски під час карантину у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті.

Відсутність маски чи респіратора тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто йдеться якраз про вищезазначені суми – від 170 до 255 гривень.

Метою проєкту є запобігання розповсюдженню COVID-19 серед громадян України.

Нардепи сподіваються, що впровадження штрафів дозволить запобігти неконтрольованому збільшенню хворих на коронавірус та перевантаженню медзакладів.

Раніше і глава МОЗ Степанов, і головний санітарний лікар Ляшко розповідали, що правоохоронці будуть складати протоколи і штрафувати порушників відразу на місці.

Зауважимо, що 3 листопада Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №3890 про штрафи для юридичних осіб, які пускають людей без масок у приміщення і громадський транспорт. Йдеться про штрафи у 3400 – 5100 гривень.



Штрафи за відсутність маски у громадських місцях / Інфографіка 24 каналу

Цікаво, що раніше Ляшко пропонував збільшити суму ще не прийнятих штрафів для громадян за відсутність масок. Йшлося про збільшення суми від 170 до 17 тисяч гривень.



Окрім того, президент Зеленський раніше звинувачував у надто кволих штрафах за порушення карантину народних депутатів. Мовляв, до місцевих виборів вони не хотіли голосувати за законопроєкт, щоб не втратити електоральну підтримку громадян.