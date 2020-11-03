Верховна Рада на засіданні 23 листопада схвалила за основу за основу законопроєкт про реорганізацію громад і районів, який допоможе завершити процес децентралізації. Документ пропонує врегулювати питання закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів, а також відповідних рад через зміни в адміністративно-територіальному устрої України.

За проєкт закону, що передбачає зміни щодо впорядкування деяких питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних держадміністрацій, проголосували 280 нардепів, пише 24 канал. Читайте також Разумков назвав проблеми й переваги реформи децентралізації Документ пропонує врегулювати питання закінчення повноважень сільських, селищних, міських голів;

сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів;

районних рад у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої України. До слова, раніше за законопроєкт вже намагалися проголосувати, однак безуспішно. Реформа децентралізації: основне Стартувала вона ще у 2014 році – одразу після Революції Гідності. Одним з ключових її ідеологів був уряд Гройсмана, саме він визначив її пріоритетом.

Після виборів у 2019 році нова влада також підтримала цю реформу й почала вести її до формування місцевого самоврядування в децентралізованих ОТГ.

Суть реформи: створення на території України багатьох невеликих ОТГ, кожна з яких заміняє одразу міських, селищних чи сільських рад.

Громади отримують більше надходжень до бюджетів різних рівнів. Зокрема з податків, які платять люди й підприємства, що працюють на її території. Однак на органи місцевого самоврядування покладають і більше відповідальності – це зарплати бюджетникам тощо.