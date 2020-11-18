У Верховній Раді 17 листопада створено робочу групу, яка має напряцювати законопроєкти, що покликані допомогти вийти з конституційної кризи. Туди включені представники всіх фракцій та груп, аби виробити узгоджену політичну позицію в цьому питанні.

Перше засідання робочої групи заплановане на 11:00 19 листопада. Про це в ефірі 24 каналу повідомила нардепка від "Слуги народу", представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря.

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За її словами, всі розуміють, як розв'язувати кризу теоретично, з урахуванням іноземного досвіду. Але потрібно 226 голосів народних депутатів, щоб це все імплементувати і прийняти як закон.

"Тому будемо шукати компроміс, проводити діалог і сподіваємося, що знайдемо рішення, яке підтримують фракції та групи", – відзначила нардепка.

Вона окреслила 3 напрямки, над якими має працювати робоча група щодо вирішення кризи КСУ:

відновлення е-декларування, яке було визнано неконституційним;

повернення в попередньому чи модифікованому вигляді статті 366-1 ККУ, що передбачає кримінальну відповідальність за недостовірне декларування;

удосконалення діяльності Конституційного Суду.

Про конкурс на посаду судді КСУ

Конкурс розпочався 17 листопада. До 16 грудня триватиме прийом документів. Кандидатів на посаду судді будуть вносити депутатські фракції та групи.

Ольга Совгиря розповіла, що після цього Комітет з правової політики має зібратися і розглянути документи, а потім відправити на спеціальну перевірку. Скільки вона триватиме – не визначено законодавством.

В середньому, це займає близько кількох місяців. Після того, як надходять дані спецперевірки документи знову розглядають на профільному комітеті,

– пояснила вона.

І додала, що вже потім парламенту рекомендується розглянути та прийняти рішення щодо відповідних кандидатів.

На її думку, теоретично зробити це до 2021 року можливо. Але для цього потрібно буде у пришвидшеному режимі розглядати це питання.

Зверніть увагу! У "Слузі народу" заявили, що підтримуватимуть членкиню монобільшості Ольгу Совгирю. Сама нардепка теж відзначила, що готова взяти участь у конкурсі.

Представниця Верховної Ради в Конституційному Суді сподівається, що й інші фракції будуть висувати свої кандидатури на посаду судді. Втім додає, що наразі зарано говорити про її роботу в КСУ.



Що відомо про конституційну кризу в Україні / Інфографіка 24 каналу