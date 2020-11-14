Рада церков просить уряд переглянути карантинні обмеження щодо богослужінь
Обмеження Кабінету Міністрів на проведення масових заходів за участю до 20 людей не враховує особливостей функціонування великих храмів. Всеукраїнська рада церков звернулася до уряду з власними ідеями карантинних обмежень.
Храми в Україні можуть одночасно помістити тисячі людей. Однак через обмеження віряни не зможуть реалізувати своє конституційне право на свободу віросповідання. Про це повідомили в Інституті релігійної свободи.
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Великі храми і молитовні будинки залишатимуться майже порожніми у той час, коли уряд дозволив функціонувати кінотеатрам і театрам за умови наповнення не більше 50 % місць у кожному залі,
– наголосили у Всеукраїнській раді церков.
Нові карантинні обмеження також ускладнять спроможність релігійних громад виконувати суспільно-важливе служіння. Мова йде про збір благодійних коштів, одягу і продуктів для потребуючих.
Що пропонує Всеукраїнська рада церков
Для виправлення дисбалансу духовенство пропонує уряду власне бачення карантинних обмежень:
- У будні храми можуть бути відчиненими, за умови наповненості не більше ніж 50% передбачених місць для сидіння.
- Релігійні заходи у приміщеннях без сидінь та на відкритому повітрі варто обмежувати не за кількістю осіб, а за можливістю дотримання безпечної дистанції між присутніми – щонайменше у 1,5 метра.
В організації також додали, що саме такі обмеження діяльності храмів Державна служба з етнополітики та свободи совісті передала на розгляд уряду 10 листопада.
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