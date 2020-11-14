Обмеження Кабінету Міністрів на проведення масових заходів за участю до 20 людей не враховує особливостей функціонування великих храмів. Всеукраїнська рада церков звернулася до уряду з власними ідеями карантинних обмежень.

Храми в Україні можуть одночасно помістити тисячі людей. Однак через обмеження віряни не зможуть реалізувати своє конституційне право на свободу віросповідання. Про це повідомили в Інституті релігійної свободи.

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Великі храми і молитовні будинки залишатимуться майже порожніми у той час, коли уряд дозволив функціонувати кінотеатрам і театрам за умови наповнення не більше 50 % місць у кожному залі,

– наголосили у Всеукраїнській раді церков.

Нові карантинні обмеження також ускладнять спроможність релігійних громад виконувати суспільно-важливе служіння. Мова йде про збір благодійних коштів, одягу і продуктів для потребуючих.

Що пропонує Всеукраїнська рада церков

Для виправлення дисбалансу духовенство пропонує уряду власне бачення карантинних обмежень:

У будні храми можуть бути відчиненими, за умови наповненості не більше ніж 50% передбачених місць для сидіння.

Релігійні заходи у приміщеннях без сидінь та на відкритому повітрі варто обмежувати не за кількістю осіб, а за можливістю дотримання безпечної дистанції між присутніми – щонайменше у 1,5 метра.

В організації також додали, що саме такі обмеження діяльності храмів Державна служба з етнополітики та свободи совісті передала на розгляд уряду 10 листопада.

Зверніть увагу! 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні загальнодержавний карантин. Тепер по всій країні діють обмеження помаранчевої зони. Детальніше про карантин – читайте тут.



Що передбачає карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу