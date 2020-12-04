Зеленський відреагував на ухвалені Радою законопроєкти про підтримку бізнесу
Верховна Рада 4 грудня підтримала законопроєкти про допомогу підприємцям, чий бізнес постраждав під час карантину. Відреагував на рішення парламенту і президент України.
Володимир Зеленський привітав парламент з ухваленням важливих законодавчих ініціатив. Про це повідомляє Офіс Президента.
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"Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою законодавчих ініціатив, поданих ним з метою підтримки людей і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширення в Україні COVID-19", – мовиться у повідомленні ОП.
Які законопроєкти підтримала Рада
Під час засідання парламенту 4 грудня нардепи підтримали низку важливих законопроєктів. Усі вони покликані підтримати бізнес в умовах карантину та пандемії коронавірусу. Серед них:
- Зміни до бюджету на 2020 рік. Верховна Рада внесла зміни до бюджету на 2020 рік, що направлені на підтримку бізнесу під час карантину. Зміни дозволяють спрямовувати кошти Фонду боротьби з COVID-19 та її наслідками на надання матеріальної допомоги бізнес.
- Анулювання податкові борги підприємців. Парламентарі анулювали борги підприємців у розмірі до 3 060 гривень. Відповідний законопроєкт до Верховної Ради подав президент Володимир Зеленський.
- Фінансова допомога ФОПам. Держава виплатить одноразову фінансову допомогу ФОПам у розмірі по 8 тисяч гривень.
Чому це важливо
Вже після першої хвилі карантинних обмежень, яку запровадив уряд у березні 2020 року, чимала частина підприємств не змогли відкритися. Тож, новину про запровадження в Україні карантину вихідного дня, підприємці сприйняли вкрай негативно. Вони побоюються, що карантин може знищити їх бізнес.
Найбільш уразливими є середній та малий бізнес, який потребує додаткової підтримки від держави у непрості часи пандемії.
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