Народні депутати провалили голосування за законопроєкт №4100 про зміни до Бюджетного кодексу. Так, документ відправили на доопрацювання відповідним парламентським комітетом.

Вже о 12:00 Рада повторно розглядатиме законопроєкт. Після його ухвалення парламентарі планують проголосувати у першому читанні за проєкт Держбюджету на 2021 рік, передає 24 канал.

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Чому провалили перше голосування

Річ у тім, що зміни до Бюджетного кодексу підтримали лише 225 нардепів. Відтак рішення не прийняли.

Після спілкування з головами парламентських фракцій спікер Дмитро Разумков запропонував вихід із ситуації:

Колеги, зараз я даю доручення бюджетному комітету невідкладно зібратися. Ми направляємо законопроєкт №4100 на повторне перше читання. Вони його зараз опрацьовують. О 12:00 ми проводимо позачергове засідання Ради, де розглядаємо цей законопроєкт і повертаємось до розгляду бюджету,

– наголосив Разумков.

Зауважимо, що бюджетний процес не складається зі схвалення виключно закону про Держбюджет. Разом з ним зазвичай приймаються системно пов’язані зміни до Бюджетного кодексу.

Раніше бюджетний комітет Ради повідомляв, що законопроєкт № 4100 потребує суттєвого доопрацювання. Втім, його все ж пропонували схвалити за основу та доопрацювати до другого читання.

Більше подробиць про проєкт бюджету на 2021 рік і його розгляд читайте за посиланням.