Верховна Рада 5 листопада відправила на повторне перше читання законопроєкт №3711 авторства президента Володимира Зеленського про судову реформу. Раніше Конституційний Суд визнав окремі норми реформи неконституційними.

За рішення про доопрацювання законопроєкту Зеленського проголосували 239 народних депутатів. Про це повідомляє 24 канал.

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Судова реформа Зеленського: що передбачає

Зменшення кількості суддів Верховного Суду України з 200 до 100.

Кількість працівників Вищої кваліфікаційної комісії суддів зменшується 3 16 до 12.

Їх призначатимуть на 4 роки Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.

Нові підстави для звільнення членів ВККС: власна заява про звільнення, неспроможність виконувати повноваження, невідповідність вимогам до члена комісії, порушення вимог у сфері запобігання корупції, прогули впродовж місяця, нехтування обов'язками.

У березні 2020 року Конституційний Суд визнав скорочення кількості суддів Верховного Суду неконституційним.

Водночас міжнародні експерти вважають, що наразі судова реформа в Україні зайшла у глухий кут. Все тому, що Конституційний Суд, Окружний адмінсуд Києва, Верховний Суд та Вища рада правосуддя захищають одне одного від реформування.

Зверніть увагу! Верховна Рада ухвалила запропоновану Зеленським судову реформу ще восени 2019 року. Сам президент підписав її у листопаді. Водночас Венеціанська комісія висловила занепокоєння окремими пунктами законопроєкту. Зокрема, скороченням суддів Верховного Суду та ролі Вищої ради правосуддя в українському судочинстві.