Верховна Рада 1 грудня підтримала законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для ФОПів. Обов'язкове застосування РРО перенесли на рік.

Так, за законопроєкт №4439 проголосували 319 нардепів. Відповідне рішення прийняли на засіданні Ради, повідомляє 24 канал.

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У першому читанні проєкт підтримали 320 депутатів.

Що передбачає законопроєкт

Відтермінування до 1 січня 2022 року обов'язкового застосування касових апаратів для ФОПів.

Скасування штрафів за невідповідність готівки на місці проведення розрахунків сумі, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів в РРО.

Скасування механізму компенсації покупцям через скарги щодо порушення порядку проведення розрахункових операцій.

Застосування понижених штрафів за порушення окремих вимог щодо використання РРО до 1 січня 2022 року.

Крім того, проєкт запроваджує поняття "дистанційні послуги".

Що цьому передувало

Раніше Рада провалила голосування за законопроєкт про відтермінування застосування касових апаратів для ФОПів. У голосуванні за основу проти виступили 228 нардепів.

Підприємці обурились таким рішенням та вийшли на протест під Раду. Тоді президент Володимир Зеленський подав новий законопроєкт про відтермінування РРО.