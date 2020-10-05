Леонід Кравчук анонсував створення ради вихідців з Донбасу, яка буде напрацьовувати пропозиції для ТКГ. Проте, за словами представника Донецької області у ТКГ Дениса Казанського, створювати таку раду немає сенсу, тому що вона ніяк не вплине на позицію РФ.

Він зазначив, що проблема російської окупації є очевидною – РФ утримує частину території України і не збирається її віддавати. Після створення такої ради і обговорення відповідних питань, Росія навряд чи піде з української території. Про це Денис Казанський сказав в ефірі 24 каналу.

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Представник Донецької області у ТКГ наголосив, що перш за все проблему треба вирішувати на дипломатичному рівні – це має робити українська влада.

Лише тоді, коли вона (РФ – 24 канал) піде – буде можливість реальної реінтеграції, і можна буде вирішувати конкретні проблеми. Наразі обговорення будуть даремною втратою часу,

– зазначив Денис Казанський.

Що відбувається у ТКГ

Згідно з його інформацією, наразі в ідеях представників України у Тристоронній контактній групі немає розбіжностей. Проте всередині групи є єдина проблема – Росія заблокувала переговори, вона постійно висуває ультиматуми та намагається шантажувати українську сторону, зазначив Казанський.

Від представників ТКГ вимагають того, щоб Верховна Рада приймала чи скасовувала потрібні їй (Росії – 24 канал) закони, хоч це й не компетенція ТКГ. Ми не маємо жодного впливу на Раду і багато разів на цьому наголошували,

– зазначив Денис Казанський.

Також представник Донецької області в ТКГ наголосив, що РФ постійно робить відповідні кроки для заблокування переговорів.

Чим займається Тристороння контактна група